Озеро Хуко

18.06.2017 | 15:29

Озеро Хуко (адыг. Хыкъуэ) - находится в Республике Адыгея, неподалеку от Сочи. Высота над уровнем моря - 1750 метров.

Название переводится с адыгского двояко: морская свинья (дельфин), так как рядом находится одноимённая гора, похожая формой на дельфина, или же как «сын моря», ибо жившие в этих местах адыги, считали, что это озеро является частью простиравшегося тут древнего моря.

Само озеро настолько же красивое, насколько и загадочное. Первая из загадок заключается в том, что в водах озера нет ни рыб, ни других водных организмов. В озеро не впадает и ни вытекает ни одного ручья — и это вторая загадка, так как становится непонятным его происхождение.

Видимо это объясняется суровым климатом этих высот. Ведь озеро покрыть льдом около 9 месяцев в году. Высокогорное озеро со всех сторон окружено горными склонами, на которых даже в августе местами лежит снег. Но, не смотря на это, вода в нём летом прогревается до 20 градусов.

Адыгские легенды гласят, что это озеро часть древнего моря, и если вылить озёрной воды в реку, то дождь начнётся сразу, как только эта вода по руслу реки достигнет Чёрного моря. Некоторые старожилы и по сей день чтят это поверье.

Глубина: 15 метров.

#Адыгея@caucasus_now

Валерия Верхорубова