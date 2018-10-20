Как наладить связь со своим родом

Проблемы в семье, с близкими, часто обрекают людей на дисбаланс как в личной жизни, так и в других ее сферах, таких как работа, карьера и здоровье.

Специалисты, занимающиеся данной проблематикой, считают, что человеку необходимо наладить со своим родом духовную связь, правильно выстроить соотношение между мужским и женским началом. В противном случае не замедлит проявиться дисгармония, которая проявится серьезными болезнями и неприятностями.

Поэтому стоит внимательно оценивать свое поведение, всегда тщательно взвешивая каждое слово и будущий поступок, просчитывая возможные их последствия.

Чтобы избегнуть в будущем «неполадок» в судьбе или откорректировать их, нужно изменить отношение к собственным родителям, которые, по сути, и являются олицетворением и своеобразным сосудом инь и янь.

Если же сценарий не изменится и будет идти в негативном ключе, то человек получит ущерб и в собственной жизни, и в жизни будущих поколений.

Наверное, у каждого найдется в запасе несколько как детских обид, так и обид, уже в более взрослом возрасте, по отношению к собственным родителям.

Да, скорее всего они не беспочвенные, возможно, вы имеете право на них, но приложите все силы, чтобы избавиться от этого бремени, отпустите обиды и претензии. Даже если это тяжело, и вы уверены, что в свое время ваши родные не слишком достойно вели себя, не совсем удачно исполнили свою роль.

Кроме того, очень важно не только простить родителей и искренне полюбить их, но и показывать им это, проявлять свои чувства, окружая родных теплотой и любовью, поскольку, как утверждают специалисты, такое поведение - маркер в карме, которая и управляет жизнью каждого человека.

В случае, если предстоит важное дело, спросите совета родителей, попросите их благословить вас.

Если же существует проблема между мужем и женой, когда родители одного из супругов недолюбливают выбор своего взрослого ребенка, прежде чем отвечать им тем же или злиться, подумайте над причиной. Ну, не бывает ничего просто так.

Вы не измените их, но вы всегда можете измениться сами и, таким образом, им придется относиться к вам уже иначе.

Эксперты говорят, что зачастую, человеку не так просто сказать о своих чувствах своим отцу и матери по ряду причин. Да, это действительно так, но существует немало техник, когда можно сделать это легко и непринужденно.

Например, написать письмо, но не отдавать его им, а просто «вылить» на бумагу все свои отрицательные эмоции и обиды. Таким образом, вы выплеснете всю агрессию и злость, избавитесь от обид и расскажете все то, что хотели рассказать много лет. Но не вините себя за свои эмоции, даже если они неприятны. Вы имеет право на них.

Еще очень важно осознавать, что любое сказанное слово или сделанное дело имеет прямое влияние на жизнь человека, поэтому все плохое необходимо исключить, чтобы жизнь была легкой, спокойной, успешной и счастливой.