Тайны египетского Сфинкса

Находящийся в Гизе Сфинкс даже для ученых XXI века остается одним из самых загадочных сооружений в мире. До сих пор нет единого общепринятого мнения относительно его возраста, назначения и имени фараона, при котором он был построен.

Долгое время считалось, что Сфинкс был возведен в правление фараона Хефрена (XXVI век до н. э.), а лицо Сфинкса — это скульптурный портрет этого фараона. Однако доказательств, подтверждающих это, не обнаружено до сих пор. В качестве времени создания скульптуры называются также периоды правления таких фараонов, как Хеопс (отец Хефрена) и Джедефра.

Вызывает удивление тот факт, что многие античные авторы, посещавшие Египет и детально описавшие все увиденное, ни разу не упомянули о Сфинксе. Так, например, древнегреческий историк Геродот, уделивший немало места Египту в своих трудах, о Сфинксе не упоминает ни единого слова. Его примеру следовали и такие авторы, как Гекатей Милетский и Страбон. В чем же причина? Неужели все они просто не заметили такую огромную скульптуру? Ответ на этот вопрос мы находим у Плиния Старшего (I век н. э.), который пишет, что в его эпоху Сфинкса расчистили от песчаных гор. И действительно, вплоть до недавнего времени Сфинкса неоднократно расчищали от песчаных заносов.

Уже в XX веке неоднократно проводились реставрационные работы, призванные не допустить разрушения древней скульптуры. Во время одной из таких работ, проводившихся японскими археологами, был сделан вывод, что, скорее всего, Сфинкс гораздо старше пирамид. После этого Сфинкс исследовала команда гидрологов, которая обнаружила на скульптуре следы эрозии, вызванные большими потоками воды. Выводы из всего этого были сделаны не менее сенсационные: не исключено, что Сфинкс пережил времена Всемирного потопа. Впрочем, согласно другой версии, эрозия могла возникнуть и в более поздние времена вследствие разливов Нила.

Не менее жаркие споры у ученых вызывал и вопрос наличия под Сфинксом потайных помещений. Еще в 1989 году группа японских исследователей обнаружила под левой лапой скульптуры узкий тоннель, который вел в сторону пирамиды Хефрена. Однако после этого египетские власти запретили японцам дальнейшие исследования. В 1993 году ситуация повторилась, но уже с американскими археологами: они обнаружили под лапами Сфинкса большую камеру, но вследствие запрета властей также были вынуждены отказаться от дальнейших исследований.

Таким образом, египетский Сфинкс скрывает еще много нераскрытых тайн, каждая из которых ждет своего первооткрывателя.