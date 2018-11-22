Несмотря на то, что многие "женские курсы" как раз и обучают дам правильному флирту, мужчины, на которых он, собственно и рассчитан, крайне редко могут догадаться, что специфическое поведение женщин означает попытки сближения.

По исследованиям американских ученых, люди вообще с большим трудом "считывают" такую информацию.

Как рассказал Джеффри Холл, автор исследования из Канзасского университета, который является одним из ведущих экспертов по межчеловеческим коммуникациям, для того, чтобы понять как люди реагируют на флирт, были проведены несколько экспериментов.

В первом случае были приглашены 52 пары студентов, которые на момент проведения исследования не имели постоянных отношений. Парня и девушку оставляли наедине, выделяя не более 12 минут для того, чтобы познакомиться.

Затем ребятам предлагали ответить на вопросы анкеты, находясь в раздельных комнатах. Их спрашивали, в том числе и о флирте, а именно флиртовали ли они сами или делал ли это собеседник при установлении контакта,.

В подавляющем большинстве случаев оказалось, что все участники эксперимента смогли правильно распознать поведение партнера, который не использовал флирт при знакомстве.

Но если он все же флиртовал, то мужчины "считывали" такое поведение в 36% случаев, а женщинам удавалось распознать флирт лишь в 18% случаев.

По мнению экспертов, люди стараются не проявлять симпатию к собеседнику, опасаясь унижения в случае, если с его стороны будет защитная реакция. Поэтому часто обычное дружеское и добродушное расположение принимается за флирт.

При проведении второго эксперимента 250 его участникам предложили для просмотра 6 видеоклипов про первый эксперимент, каждый из которых длился ровно минуту и демонстрировал поведение при знакомстве лишь одного человека из пары.

И в этом случае выяснилось, что распознать флирт довольно сложно.

Участники второго эксперимента смогли угадать отсутствие флирта более чем в 60% случае, а вот проявление интереса увидели лишь в 38% случаев.

При этом в случае, если флиртовала женщина, то это распознавалось чаще и мужчинами, и женщинами. А вот флирт мужчины "подопытные" сумели заметить лишь в 22% случаев.

Вероятно, говорят ученые, это связано с тем, что дамы чаще и ярче показывают свой интерес к противоположному полу.

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