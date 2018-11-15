Три привычки, которые ведут к разочарованию в жизни

Слабая вера в собственные силы заставляет нас отказываться от задуманного. Тем самым, не реализовывать проекты, а значит, не жить полноценной жизнью успешного человека.

Вы задумывались над тем, почему одни люди добиваются успеха и решают поставленные задачи, а другие только мечтают об этом, каждый раз находя новые причины, чтобы оправдать собственные неудачи? Вот несколько вредных привычек, которые ведут к разочарованию в жизни.

Не прощать других

Никогда не стоит ставить знак равенства между словами «простить» и «забыть». Также не нужно делать вид, что ничего не произошло, ведь в этом случае, мы просто проглатываем свои обиды, загоняя их в себя. Психологи утверждают, что простить по-настоящему - это значит освободиться от чувства обиды. Как бы принять то, что произошло, но при этом, не останавливаться и двигаться дальше. Не позволить чувству мести главенствовать над собой. Само прошение, кстати, не отменяет факта того, что обидчик поступил с вами нехорошо. Просто простив его, вы перестаете страдать из-за обиды.

Не прощать себя

Не нужно застревать в своей прошлой жизни и постоянно думать о том, что вам не удалось. Завтра наступит новый день, а с ним и возможности что-то изменить в вашей жизни к лучшему. Стыд, вина, сожаление из-за допускаемых ошибок могут преследовать вас долго, но легче от этого вам не станет. А фатальные ошибки, которые вы допустили, могут напоминать вам всю жизнь окружающие вас люди. Именно негативное восприятие жизни и следующий за этим стресс, перерастающий потом в депрессию, формируют у вас негативный взгляд на мир, в котором вы живете. Пессимистические установки добавляют негатива, соответственно, вы привыкаете к мысли о собственной никчемности и ненужности людям. Мысль о том, что вы не достойны хорошего отношения в себе прочно сидит у вас в голове, что негативно влияет на общение с друзьями, коллегами по работе.

Умение прощать себя является ключевым фактором в нормальной жизнедеятельности. Начав анализировать собственные ошибки, допущенные в прошлой жизни, вы придете все равно к каким-то выводам, а помогут вам докопаться до сути причины, приведшие вас к ошибкам. Тщательно проанализировав все моменты вашей жизни, сделав выводы из ошибок, больше никогда к этому не возвращайтесь. Ничего нового вы больше не придумаете, а если не отпустить старое, то вы постоянно будете пребывать в состоянии стресса.

Мыслить по принципу «все или ничего»

Известен еще один принцип «пан или пропал». Если мыслить шаблонно, то вам не удастся лицезреть всю палитру красок жизни, ведь черно-белое мышление делает ваши взгляды на жизнь однобокими, не давая рассмотреть ее яркость. В собственном восприятии вы выделяете только негатив, концентрируетесь на нем, а потом из-за всего этого допускаете ошибки. Способность четко отделять черное от белого в повседневной жизни поможет вам смотреть на мир объективным взглядом, не видя в людях и обстоятельствах только плохое.

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