Три фактора, которые не позволят вам полноценно жить

Людям вечно что-то мешает наслаждаться жизнью и ощущать себя счастливыми. Они склонны драматизировать всевозможные жизненные ситуации, видеть в них только отрицательные моменты. Обратите внимание на три составляющие в нижеприведенном материале, которые мешают вам полноценно жить.

Верить, что все образуется само собой

Слепая вера в то, что все «разрулится» само собой, уляжется и утрясется, может быть разрушительной. Сама по себе ситуация меняется очень редко, да и то, благодаря каким-то обстоятельствам. В качестве примера можно привести ситуацию, когда муж в семье алкоголик. Такое положение вещей само по себе не измениться просто так. И пить он в один прекрасный момент не перестанет. Зато если на него оказывать моральное давление, взывая к его совести, то любовь к горячительным напиткам может прекратиться.

Еще одной распространенной ошибкой является вера в то, что за все наши страдания, Бог непременно наградит нас воздаянием. А когда подобного не происходит, мы начинаем винить высшие силы, уповая на то, что они несправедливо к нам относятся. Надежда часто ставит людей в беспомощное состояние, когда вера в самое лучшее разбивается в крах.

Делать слишком широкие обобщения

Выражается это в ключевой фразе» «если мне не везет в чем-то одном, значит я и по жизни являюсь неудачником». Чаще всего у пессимистов наблюдается склонность к широким выводам, которые совсем их деморализуют. Они видят в каждом человеке только отрицательное и свято уверовали в то, что от людей хорошего ждать не стоит. Понятно, что не каждый человек несет в наш мир положительные моменты, но и отождествлять всех с негативом тоже не нужно. Люди то встречаются разные, а ситуации в жизни, тем более. Нас окружают не все манипуляторы, аферисты и мошенники. Лишь сами, помогая другим, мы начинаем ощущать себя лучше и видеть жизнь в других, более ярких, красках.

Не быть благодарным

В данном утверждении речь совсем не о том. Чтобы говорить спасибо или благодарить по-другому тех, кто помогает нам, заботится или просто проявляет свое расположение. Благодарить нужно научиться не только людей, но и возникающие в жизни ситуации, приносящие позитивные эмоции. В качестве примера приведу следующий: вы утром выходите на работу, а под ногами снежок, выпавший ночью. Вам дышится легко, и настроение улучшается. Чем не повод поблагодарить небесные силы за то, что прислали нам утренний снег, а не мерзкую грязь и слякоть. Научившись обращать внимание на подобные вещи и моменты, вы избавитесь от отрицательной энергии, и как следствие, от негативного восприятия жизни. И ощутите себя счастливым человеком!