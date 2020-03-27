Эмоции сопровождают нас на всем жизненном пути. Они влияют на наши решения и могут стать причиной нежелательных последствий, таких как, например, излишние траты.

Под действием эмоций, вызванных неожиданными премиями, тем или иным улучшением финансового состояния, жизненными неудачами и т. п., человек способен потратить колоссальные суммы денег на абсолютно ненужные вещи. Так какие же эмоции сподвигают людей на лишние расходы.

Депрессия

Во время депрессии люди склонны тратить больше денег, чем обычно. Обосновано это необходимостью поднять себе настроение, а покупка новой вещицы является самым распространенным способом, особенно среди женщин.

Оправдание в данном случае такое: "я это заслужил(а), могу себе это позволить".

При таком раскладе денег вы потратите куда больше, и не факт, что избавитесь от депрессивного состояния.

Азарт

Скидки, новинки, распродажи так и подталкивают человека совершить покупку, в большинстве случаев ненужную. У любителей ходить по магазинам от таких мероприятий глаза горят азартом.

Вдруг все это купят без них?

Но тем не менее, стоит задуматься, так ли купленная вещь вам нужна.

Ведь выгода может оказаться надуманной, а потраченных денег уже не вернешь.

Самолюбие

Для многих людей статус — это все. Желание хорошо выглядеть, ездить на дорогом автомобиле, иметь в обходе последние модели телефона и носить только брендовые вещи для поддержания имиджа необратимо влечет за собой лишние траты.

Одно дело, когда человек имеет свободные средства для красивой жизни и покупки разного рода престижных вещей, и совсем другое, когда люди влезают в серьезные долги ради чувства самоудовлетворения.

Потакая желанию поддержать свой статус обеспеченого человека, важно не зайти слишком далеко и не стать завсегдатаем кредитных банков.

Гордыня

Проявление этой эмоции побуждает человека отказываться от помощи и не воспринимать советы других людей касательно контроля своих финансовых средств.

Зачастую люди понимают, что распоряжаются своими деньгами не совсем верно, но не могут признать это и продолжают сорить деньгами там, где их можно было бы сохранить. Не принимают такие люди и финансовую помощь от близких даже в период трудностей, оправдываясь тем, что лучше других знают, что нужно делать.

В таких ситуациях нужно осознать, что не всегда мы способны справиться со всем сами, но способны повлиять на самих себя, чтобы в дальнейшем подобные ситуации не возникали.

Гнев

Еще одна эмоция, заставляющая нас тратиться. Во взвинченном состоянии мы способны многое сделать кому-либо на зло. Разбить ценную вещь, совершить нежелательную и совершенно бесполезную, но дорогую покупку. Может, это и даст выход вашим эмоциям, но успокоившись, вы осознаете, что сделали плохо лишь самому себе. Придется и новую вещь покупать вместо разбитой, и купленной бесполезной вещью пользоваться никто не станет.

Делать покупки при повышенном эмоциональном фоне не советуется.

Не гонитесь за новинками и статусом, покупайте лишь действительно необходимые вам вещи и вовремя платите по счетам.

Так вы избежите нежелательных трат и даже сумеете сэкономить.

Фото: sidash-style.livejournal.com