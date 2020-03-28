Максимум преимуществ минимализма

И вся жизнь проходит в этом бесконечном стремлении за недосягаемыми благам, а их джостижение не делает людей счастливыми, а скорее наоборот, создает всё новые и новые материальные цели.

Ключ к счастливой жизни

Позиция "получить от жизни как можно больше" заставляет человека двигаться по кругу, оставаясь рабом потребностей, навязанных общественными стереотипами. Ни огромный дом, ни роскошный автомобиль, ни ультрасовременный гаджет не даст человеку желаемого — счастья.

Если бы люди могли рассмотреть свою жизнь с точки зрения ретроспективы, то они бы увидели, что уже пресыщены материальными благами, но ценность их жизни никаким образом не увеличилась после обретения той или иной долгожданной вещи. Что же становится ключом к более счастливой жизни?

Ответ прост: минимализм.

Быть свободным от потребительства

Минимализм позволяет освободиться от навязчивой идеи потреблять всё больше и больше и учить ценить то малое или, вернее, немалое, что у нас есть. По сути всё, к чему мы стремимся, — это излишки, без которых жизнь может быть счастливой и наполненной.

Важно, что стремление к минимализму меняет и мышление, которое может сосредоточиться на более зважных вещах.

Отделять семена от плевел

Минималистичное отношение к жизни не означаит, что нужно раздать всё и остаться босым и в одной рубашке. Важно отличать главное от второстепенного, изменить свою жизнь, исключив малозначительное и оставив время и силы для главных целей и ценностей. Наградой станет ясность ума и гармония в душе.

Испытывать меньше стресса

Получая удовольствие от малого, минималисты меньше подвержены стрессам. Их ничто не вынуждает работать на нелюбимой работе, чтобы заработать на новый телевизор, еще больше, чем старый. Можно спокойно реализовывать себя в той сфере, которая приносит удовлетворение и радость. Меньше беспокойства позволяет более трепетно относиться к тому, что действительно по душе.

Нет необходимости сравнивать

Человек привык соотносить себя и свой образ жизни с другими. Но зачастую это не приносит радости, а наоборот, вызывает только негативные чувства — зависть и неудовлетворенность. Минимализм избавляет от необходимости сравнивать себя с другими, человек начинает понимать, что это сравнение ничего не значит.

Начать с главного

Чтобы постепенно перейти к минималистическому образу жизни,