Что усугубляет беспокойство

Одна из причин, по которой беспокойство так трудно вылечить, заключается в том, что оно самоподдерживается. Многие люди испытывают симптомы тревоги, которые вызывают у них еще большее беспокойство, а многие другие обнаруживают, что их мысли и чувства заставляют их избегать вещей, которые в противном случае помогли бы улучшить их самочувствие.

Но проблема, которая чаще всего затрагивает людей с беспокойством, заключается в том, что они занимаются вещами, которые усугубляют беспокойство. В этой статье мы рассмотрим бесчисленные ошибки, связанные с беспокойством, которые совершают люди, и покажем вам, что вы можете сделать, чтобы предотвратить их.

Подавление мыслей

Хотя у беспокойства много физических симптомов, большинство людей хорошо знакомы с провоцирующими беспокойство мыслями. Это ваши мысли и страхи, которые создают еще больше беспокойства.

Обсессивно-компульсивное расстройство на самом деле характеризуется повторяющимися мыслями, которые вы, кажется, не можете остановить, но все формы беспокойства, включая генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство и многое другое, похоже, содержат негативные и пугающие мысли, которые, как бы вы ни старались отогнать, продолжают приходитьназад.

Причина, по которой это происходит, основана на психологическом принципе, известном как подавление мыслей. Подавление мыслей — это психологический феномен, который гласит, что, когда вы пытаетесь избежать возникновения мыслей, у вас на самом деле возникают мысли чаще, чем если бы вы никогда не пытались избежать их вообще.

Причина, по которой это происходит, не совсем ясна. Скорее всего, это как-то связано с одним из этих пунктов:

Воспоминания Представьте, что вы застряли в пещере с монстром, который сказал вам, что если вы попытаетесь покинуть пещеру, монстр съест вас. Это означает, что для вашего выживания крайне важно, чтобы вы не забывали покидать пещеру. Возможно, ваш мозг обучен стараться запоминать вещи, о которых вы хотели бы не знать. Он может очень сильно стараться заставить вас помнить о вещах, независимо от того, насколько вы этого не хотите, поэтому он изо всех сил старается убедиться, что вы не забыли.

Представьте, что вы застряли в пещере с монстром, который сказал вам, что если вы попытаетесь покинуть пещеру, монстр съест вас. Это означает, что для вашего выживания крайне важно, чтобы вы не забывали покидать пещеру. Возможно, ваш мозг обучен стараться запоминать вещи, о которых вы хотели бы не знать. Он может очень сильно стараться заставить вас помнить о вещах, независимо от того, насколько вы этого не хотите, поэтому он изо всех сил старается убедиться, что вы не забыли. Стресс Есть некоторые свидетельства того, что, когда вы пытаетесь избежать размышлений о чем-то, вы на самом деле создаете стресс, который заставляет вас чувствовать себя плохо. Эти негативные мысли, чувства и эмоции могут заставить ваш мозг запоминать другие мысли, которые вызывают у вас негативные чувства, например, первоначальную мысль, которую вы пытались подавить в первую очередь.

Есть некоторые свидетельства того, что, когда вы пытаетесь избежать размышлений о чем-то, вы на самом деле создаете стресс, который заставляет вас чувствовать себя плохо. Эти негативные мысли, чувства и эмоции могут заставить ваш мозг запоминать другие мысли, которые вызывают у вас негативные чувства, например, первоначальную мысль, которую вы пытались подавить в первую очередь. Психическое истощение Наиболее вероятная причина в том, что попытка не думать о чем-то отнимает много умственной энергии. Это предложение может показаться запутанным, но в некотором смысле вам нужно подумать о том, чтобы не думать о чем-то. Вы должны держать это в уме, чтобы попытаться не думать о чем-то, и когда вы это делаете, вы думаете об этом больше.

Исследователи подтвердили это, разделив людей на две группы. Одной группе сказали думать о розовом кролике и нажимать на кнопку каждый раз, когда они думают об этом. Одной группе сказали не думать о розовом кролике и нажимать на кнопку каждый раз, когда они думают о розовом кролике. Группа, которой сказали не думать о кролике, нажала кнопку больше, вероятно, потому, что, когда они не думали о кролике, их мозг сказал: "Эй, не забывайте, что вы не должны думать о кролике", что, в свою очередь, заставило их задуматься об этом. Те, кому было позволено думать об этом все, что они хотят, не нуждались в этом напоминании, поскольку это просто не имело значения. Именно по этим причинам попытки бороться со своими мыслями контрпродуктивны для вашей способности остановить беспокойство. Примите, что у вас есть беспокойство, и будьте в порядке с любыми негативными мыслями, и, возможно, у вас будут мысли реже.

Принятие ваших страхов

Одна из величайших ошибок, которые совершают люди, — это попытка обосновать свои страхи. Это особенно часто встречается у тех, кто беспокоится о своем здоровье. Человек может знать, что у него есть беспокойство, но он все равно будет искать в Google физические симптомы, которые он испытывает, чтобы попытаться убедить себя, что это не беспокойство, а болезнь.

Такое поведение происходит постоянно в жизни. Вы будете беспокоиться о том, что ваш сын или дочь попадут в автомобильную аварию, и посмотрите показатели смертности в автомобильных авариях. Вы будете бояться пауков и читать истории о том, как пауки убивают людей.

Людям не нравится чувствовать, что их тревоги иррациональны, поэтому они исследуют и разговаривают с друзьями и ищут причины чувствовать, что они рациональны. К сожалению, такое поведение только усиливает беспокойство и может затруднить его лечение.

Воздействие раздражителей, вызывающих беспокойство

Когда вы точно знаете, что какая-то ситуация вызывает у вас беспокойство, еще одна вещь, которая усугубляет беспокойство, — это целенаправленное избегание ее.

Люди все еще животные, а животные склонны к поведенческому принципу, известному как "отрицательное подкрепление". Отрицательное подкрепление — это когда ваш мозг подкрепляет что-то, чему он учится или верит, потому что что-то было отнято.

Например, предположим, что вы боитесь чего-то, в общем, не опасного, например, птиц. Вы видите птицу перед собой на тротуаре, поэтому вы беспокоитесь. Затем вы идете другим путем, чтобы избежать птицы, и беспокойство уходит.

Забрав птицу (избегая ее), ваше беспокойство ушло. Таким образом, ваш мозг укрепляет идею о том, что птица — это то, чего вам нужно бояться, и в будущем вы действительно станете больше бояться птицы.

Все виды беспокойства могут страдать от негативного подкрепления. Паническое расстройство может привести к агорафобии (страху перед внешним миром), потому что люди избегают мест, где у них была паническая атака.

Исследования показали, что вы можете уменьшить свое беспокойство, если позволите себе бояться, не пытаясь избежать этого. Это может быть очень тяжело для людей, но позволить себе находиться в месте, которое вызывает у вас приступы паники, или позволить себе оставаться рядом с птицей, не убегая, И т. Д., Все это может оказать положительное влияние на ваше беспокойство.

Проводить время с неприятными людьми

Люди — социальные существа, и, как социальные существа, мы склонны перенимать поведение других. Итак, когда вы тот, кому действительно нужно чувствовать себя счастливее и без стресса, одна из худших вещей, которые вы можете сделать, это проводить время с людьми, которые приносят стресс и напряжение в вашу жизнь.

Если вы проводите много своего свободного времени с неприятными людьми или людьми, которые хотят создать вокруг себя стресс, этот стресс часто передается вам. В идеале, проводить время с более счастливыми людьми, которые привносят позитив в вашу жизнь, — лучший способ повлиять на ваше психическое здоровье.

Избегать сна

Спать с тревогой может быть трудно. Стресс часто не дает вам уснуть, и, хотя существуют стратегии, позволяющие заснуть (например, записывать свои мысли в дневник), бывают случаи, когда вы просто не можете справиться со своей бессонницей. Это случается.

Но многие люди с беспокойством намеренно избегают сна, и это большая ошибка. Недостаток сна значительно затрудняет контроль над беспокойством, усугубляет симптомы тревоги и может вызвать у вас физические и психические проблемы, которые могут усилить беспокойство в будущем.

Поэтому вам следует убедиться, что вы делаете все возможное, чтобы выспаться всю ночь, и никогда не пытаетесь целенаправленно не ложиться спать, просто чтобы вам не нужно было ложиться спать.

Неправильное питание / Нездоровый образ жизни

Диета и в целом нездоровый образ жизни не оказывают большого влияния на беспокойство, но они все же влияют на него в меньшей степени. Диета напрямую связана с изменениями настроения, а некоторые продукты, богатые питательными веществами, например, бананы, способствуют улучшению психического здоровья и облегчению некоторых симптомов.

Например, если вас беспокоят боли в груди, и вы едите продукты, которые вызывают расстройство желудка, ваша диета может повлиять на уровень беспокойства. Кроме того, если вы испытываете усталость от беспокойства и плохо питаетесь, ваше тело может устать сильнее, чем если бы вы питались здоровой пищей.

Здоровый образ жизни, в общем, просто важен. От диеты до физических упражнений и не только, необходимо убедиться, что вы активно уделяете время заботе о себе.