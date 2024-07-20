Девятый апелляционный суд не согласился с решением первой инстанции и отменил решение в отношении клиники iQPLASTIQUE

По решению суда, клиника доктора Хайдарова возобновила свою деятельность в обычном режиме. В апреле этого года Арбитражный суд приостановил работу медицинского учреждения на три месяца, и судебные приставы опечатали помещения клиники.

Согласно действующему законодательству, приостановка деятельности организации на столь длительный срок считается серьезным наказанием в коммерческой сфере. Однако адвокатам клиники удалось обжаловать решение суда, и в результате наказание в виде временного закрытия было заменено штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Защитники доказали, что выявленные нарушения не заслуживают такого сурового наказания и были устранены еще до вынесения решения. Теперь вся необходимая информация своевременно подается в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Сейчас клиника работает в привычном режиме.