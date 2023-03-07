Если вы не можете позволить себе кофе, но очень хотите насладиться им
Кофе — это один из наиболее популярных напитков в мире, который используется не только как главный атрибут домашнего уюта и символ гостеприимства, но и как важный напиток, способный привести человека в рабочее настроение и дать ему заряд энергии. Кофеин, содержащийся в кофе, может принести пользу здоровью, но также и нанести вред. Вопрос заключается в том, как снизить отрицательное воздействие кофеина на организм?
Состав кофейного зерна уникален и именно он определяет ощущения, которые человек испытывает после употребления кофе. В зернах содержится натуральный биостимулятор — кофеин, который дарит свежесть мыслей и бодрость, а также полезные вещества, такие как белки, полисахариды и аминокислоты. Однако, как и во всем, нужно умеренное употребление. Если пить слишком много кофе за раз, организм начнет работать неправильно, и появятся признаки передозировки кофеином.
Кофеин имеет агрессивное воздействие на центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему человека, а также, в высоких дозах, на пищеварительный тракт. Полностью ослабить его действие практически невозможно, но можно понизить его степень воздействия. Самый простой и распространенный способ — это добавлять в напиток молоко или сливки. Белок, содержащийся в молочном продукте, нейтрализует кофеин на одну треть.
Еще один способ снизить действие кофеина — добавить немного сахара в кофе. Однако не следует добавлять в напиток слишком много сахара, иначе напиток становится слишком калорийным.
Простой и разумный способ — это не заваривать слишком крепкий напиток, добавлять больше воды и меньше кофе. Это компромиссный вариант.
Также, чтобы снизить негативные последствия от частого употребления кофе, поможет обычная вода. Достаточно пить 1,5-2 литра в день, чтобы понизить концентрацию кофеина в организме.
И еще: добавляйте в кофе специи — они не только улучшат вкусовые качества напитка и сделают его полезным. А также понизят воздействие кофеина. Сюда относят имбирь, кардамон, корицу, черный перец, гвоздику. Важно соблюдать меру и не класть в напиток слишком много специй. Ведь иначе вы теряете возможность полностью насладиться напитком.
Запоминаем всего лишь 5 специй, который нейтрализуют негативное влияние кофеина на организм и заставляют кофе работать на нас.
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КОРИЦА. Корица помогает снизить воздействие кофе на кислотность организма. Чтобы приготовить кофе с корицей, можно добавить порошок корицы или целую палочку, опустив ее просто в горячий напиток.
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ИМБИРЬ. Имбирь успокаивает нервную систему, снимает боли и спазмы, а также стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Чтобы добавить имбирь в кофе, можно положить немного порошка или маленький кусочек свежего корня.
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ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ. Черный перец очищает пищеварительную систему, выводит токсины, улучшает обмен веществ, стимулирует желудок и обладает антисептическим действием. Добавляйте 1-2 горошины черного перца в горячий кофе и дайте настояться.
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КАРДАМОН. Кардамон действует успокаивающе и укрепляет желудок. Рекомендуется добавлять коробочки кардамона или свежий порошок в кофе, чтобы придать ему особый аромат благодаря эфирным маслам.
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ГВОЗДИКА. Гвоздика стимулирует кровообращение и снижает кровяное давление. Эфирные масла гвоздики придают кофе аромат и способствуют снижению негативного воздействия кофеина. Добавляйте одну головку гвоздики в горячий кофе и дайте настояться.