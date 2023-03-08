Сидение в неудобной позе за столом, несоблюдение режима разминки перед физической нагрузкой, врожденные проблемы — все это может способствовать возникновению или обострению проблем со спиной. Некоторые люди предпочитают игнорировать дискомфорт, надеясь, что он пройдет сам собой, и обращаются за помощью к обезболивающим препаратам, таким как Фастум-гель или Кетонал.

Хотя эти средства могут принести временное облегчение, они могут подойти не всем и не в любой ситуации.

Однако бывают случаи, когда жизнь человека находится под угрозой, и обращение за медицинской помощью является критическим.

Итак, что вызывает боль в спине?

Наиболее распространенной причиной является перенапряжение мышц вследствие чрезмерной физической нагрузки , например, поднятия тяжелого предмета, что может вызвать чрезмерное растяжение мышц и привести к спазмам. Аналогичным образом, длительное сидение без движения может привести к мышечному напряжению и боли. Эксперты рекомендуют сидеть в глубоком кресле, чтобы мышцы не растягивались слишком сильно.

является , например, поднятия тяжелого предмета, что может вызвать чрезмерное растяжение мышц и привести к спазмам. Аналогичным образом, длительное сидение без движения может привести к мышечному напряжению и боли. Эксперты рекомендуют сидеть в глубоком кресле, чтобы мышцы не растягивались слишком сильно. Второй распространенной причиной боли в спине является межпозвоночная грыжа , которая распространена среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Когда человек наклоняется, давление на позвонки увеличивается, заставляя их сжиматься, что в конечном итоге выводит диски за пределы позвоночника.

распространенной причиной боли в спине является , которая распространена среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Когда человек наклоняется, давление на позвонки увеличивается, заставляя их сжиматься, что в конечном итоге выводит диски за пределы позвоночника. Третьей причиной боли в спине может быть сильная простуда, которая может вызывать кашель и чихание, что приводит к резким и напряженным движениям, которые могут перенапрячь мышцы спины.



Сколиоз — заболевание, при котором позвоночник искривляется, — также может привести к болям в спине. Искривление позвоночника оказывает избыточное давление на межпозвоночные диски, что приводит к дискомфорту и боли.

Когда следует обратиться к врачу?

Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если боль в спине сопровождается высокой температурой или если вы упали или получили сильный удар, который мог травмировать ваш позвоночник до появления боли. Особенно важно обратиться за медицинской помощью, если боль усиливается, когда вы ходите в туалет или едите, поскольку эти симптомы могут указывать на серьезное повреждение внутренних органов.

Эксперты предполагают, что психосоматические причины, такие как отсутствие поддержки и финансовые проблемы, также могут привести к болям в спине. Когда люди воспринимают свою жизнь как невыносимую, это может вызвать физические симптомы, такие как боль в спине.

В противном случае необходимо обратить внимание на свое тело и понять, что является причиной дискомфорта — возраст или образ жизни. Если боль не прекращается в течение ночи, мешая полноценному отдыху, необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Если боль в спине сопровождается онемением кончиков пальцев, длится несколько недель, вызывает быструю потерю веса, или если человеку больше пятидесяти, у него остеопороз, в прошлом он проходил лечение рака (независимо от его вида), принимает стероиды, злоупотребляет алкоголем или наркотиками, консультация врача необходима.