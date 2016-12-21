Грузия и США: перезагрузка

25.02.2014 | 18:37

Грузинская делегация во главе с премьер-министром Гарибашвили встретилась в США с президентом Бараком Обамой. Переговоры коснулись как двусторонних отношений, так и взаимоотношений между Грузией и Россией. Грузинская делегация итогами встречи довольна, а эксперты говорят, что отношениям между Тбилиси и Вашингтоном необходима была "перезагрузка".

Грузия и США переходят на новый этап отношений. Заявление об этом сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по завершении переговоров с президентом США Бараком Обамой. Сама встреча началась весьма оригинально. Сначала, как бы для разведки, с грузинской делегацией встретился вице-президент США Джозеф Байден. А затем уже к этим переговорам присоединился президент Обама.

Переговоры с президентом США длились около 20 минут. Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, глава Белого дома отметил большую важность проведения в Грузии свободных выборов, благодаря которым произошла смена власти мирным путем. Барак Обама подчеркнул поддержку территориальной целостности Грузии и выразил надежду на углубление сотрудничества между США и Грузией.

Обама и Байден призвали Гарибашвили "продолжать работать со всеми лидерами Грузии и гражданским обществом для продвижения верховенства закона и консолидации существенных демократических достижений" республики.

Читайте по теме: Гарибашвили едет в США из-за Украины?

В свою очередь, премьер-министр Грузии выразил надежду на углубление экономических связей с США. Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия заинтересована подписать с Соединенными Штатами договор о свободной торговле и будет ожидать положительного решения Вашингтона.

Барак Обама на встрече назвал важными "конструктивные шаги" Тбилиси для нормализации отношений с Москвой. Об этом, в частности, заявила глава грузинского МИД Майя Панджикидзе. "По словам президента США, такие конструктивные шаги правительства Грузии в направлении нормализации отношений с РФ облегчают обсуждение вопросов Грузии в разных форматах и на разных уровнях", — сказала Панджикидзе.

Грузинские эксперты говорят, что в отношениях между Грузией и США необходима была перезагрузка, особенно после парламентских выборов 2012 года, на которых победила коалиция "Грузинская мечта". "Встреча между Обамой и Гарибашвили имела большое значение, — сказал в интервью GeorgiaTimes