Почему мужчины любят стерв

Вопрос удивительный и не имеет однозначного ответа. Однако в последнее время растет спрос у мужского пола именно к женщинам жестким, бескомпромиссным, стервозным. Парадоксально, но факт! И согласно спросу становятся популярными многочисленные курсы по воспитанию женщин-стерв из мягких и покладистых девушек.

Разберем причину такого спроса и последствия выбора такой линии поведения.

Как выглядит и ведет себя женщина-стерва

По внешности такая женщина не обязательна красива от природы, но всегда яркая и ухоженная. Она привлекает внимание всех мужчин и даже женщин.

В поведении женщины-стервы на первом месте стоит собственное мнение, забота о собственных чувствах и интересах. Кроме яркой внешности и уверенности таким особам свойственна целеустремленность. Они точно знают, чего хотят и какими способами можно достичь желаемого.

Естественно, что женщинам-стервам свойственна независимость и здоровый эгоизм, которые порождают раскрепощенность. Не стоит путать с вульгарностью, это характерно для девушек другого пошиба. И уж конечно такие женщины не являются доступными, а, наоборот, могут отшить и продинамить любого мужчину.

Все выше описанные качества могут показаться отрицательными для милой девушки и даже отталкивающими. Вот тут открывается главное определение женщины-стервы: умение сочетать все выше описанное и отлично пользоваться данными качествами. Причем так выстроить свое поведение, что все будут ей восхищаться.

Почему мужчинам нравятся женщины-стервы

Встречают всегда по одежке. Потому первое, что привлекает мужчин в таких женщинах, это яркая внешность и уверенное поведение. Раскрепощенность делает такую женщину желанной и словно выступает шансом для мужчины, с которым идет общение.

Стерва с ее независимостью выступает лакомым кусочком, добычей, которую стремится завоевать мужчина-охотник. Он прекрасно понимает, что внимание и благосклонность такой женщины нужно заслужить. С другой стороны, мужчина любит чувствовать опасность. В этом смысле риск окончания отношений контролируется только женщиной, потому что она руководит всеми отношениями. Общение со стервами - запретный плод, который сладок и потому желаем. Мужчины получает огромный поток эмоций и итальянских страстей, особенно контрастны отношения со стервами после вяло текущей семейной многолетней жизни.

Возможны ли долгие отношения со стервой

Яркие и эмоциональные отношения с такими целеустремленными женщинами-эгоистками обычно не продолжаются долго. Причины две - свободолюбивая натура женщины, которая привыкла ни в чем себе не отказывать, любит только себя и уважает только свое мнение. Если поначалу сильный волевой характер дамы привлекает любого мужчину, то со временем любой человек испытает усталость от постоянного игнора и притеснения.

Вторая причина - эмоциональное выгорание. Постоянно находится на пике страсти и в водовороте эмоций невозможно. Происходит снижение интереса, который строился в первую очередь на физиологии. Если встречи часты, мужчина устает от поведения барышни-стервы, ведь постоянный страх, унижения и боязнь расставания - самый плохой фундамент для долгосрочных отношений.

Потому стервы или оканчивают жизнь в гордом одиночестве, но не изменяя свои принципам о свободе существования, либо меняют некоторые черты характера и ценности, становясьпрекрасными матерями и женами.

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