Такое модное сегодня движение, пропагандирующее позитивное мышление, просветление и прочие практики постоянного оптимизма, начинает подвергаться критике со стороны ряда именитых психологов, которые высказывают опасение, что мир слишком увлекся им.

Да, душевный комфорт и избегание стрессов — крайне важны для здоровья и качества жизни, однако существует ряд подводных камней, которые скрыты для людей, никогда не снимающих свои розовые очки.

По словам президента Американской психологической ассоциации Мартина Селигмана, который несколько десятков лет изучал депрессивные состояния и раньше являлся поклонником позитивного мышления, увлечение им и даже переход в разряд фанатизма таит в себе серьезные проблемы. Поскольку заставляет людей смотреть на мир так, как это делать невозможно. По крайней мере, в здравом уме.

По его мнению, сегодняшний оптимизм часто представлен следующим образом: человек видит все хорошие события — закономерными и правильными, а любые неприятности списывает на случайности, как не имеющие отношения к его личности.

Своего коллегу поддерживают и другие эксперты.

Искажение восприятия

Нейробилог Тали Шэрот отмечает, что оптимизм как образ жизни является когнитивной иллюзией, которая имеется почти у 80 % людей.

Он сообщил, что, например, при опросах, направленных на выявление характеристики личности, эти люди оценивают себя по всем, без исключения, параметрам "выше среднего", что, подчеркивает Шэрот, невозможно, с точки зрения статистики и реальности.

Замки на песке

Психолог и поведенческий экономист Даниэл Канеман уверен, что занимаясь ответственной работой нужно не цитировать про себя тезисы о Вселенной, которая только и ждет нашего сигнала, чтобы "пойти на встречу" и воплотить все мечты, а подумать про "ошибку планирования".

"Пауло Коэльо — это, конечно хорошо, — говорит он, — но куда девать излишний оптимизм, который связан с когнитивным искажением реалий?"

А ведь в итоге получается, что неверно рассчитав сроки, которые нужны для выполнения той или иной задачи можно себя безнадежно обмануть. И Вселенная тут будет бессильна, поскольку написать стратегию развития компании или даже курсовую должны только вы. А не она. В итоге самонадеянность приводит к не самому хорошему результату.

Много оптимизма — немало ошибок

В ключе изучения воздействия чрезмерного оптимизма и увлечения мантрами "все будет хорошо" некоторые ученые заявили, что не стоит брать на серьезные должности людей с лица которых не сходит радостная улыбка. По их мнению, такие люди чаще не осознают своей ответственности, полагаясь на "высшие силы" и т. д.

Есть и сухая статистика экспериментальной психологии: например, известно, что при плохом настроении человек лучше запоминает информацию, а люди, которые вступают в спор находясь в плохом расположении духа, более убедительны в своей правоте, чем их оппоненты, излучающие жизнерадостность.

Поэтому, советуют эксперты если вам предстоит окунуться в ситуацию, где вы будете вынуждены отстаивать свою точку зрения, постарайтесь быть мрачным.

Догма позитивного мышления наносит вред

В 2012 году исследователи из Университете Квинсленда провели эксперименты и выяснили, что если люди считают, что все вокруг них только и ждут сплошного позитива — они заблуждаются и затем получают негативные эмоции.

Это касается и таких популярных аффирмаций о себе самом. Можно сколько угодно улыбаться своему отражению в зеркале, но мешки под глазами исчезнут лишь после компрессов, а не мантр, хоть психология успеха и говорит обратное.

К слову, профессор из Канады Джоанна Вуд проводила эксперимент, попросив студентов давать себе установку о внешней привлекательности, а затем замеряла изменения в их самооценке.

В итоге оказалось, что у людей, у которых самооценка и так была высока — она увеличилась, а вот те студенты, которые прекрасно знали, что их внешность далека от совершенства — стали испытывать неловкость.

Как отметил Мартин Селигман, похоже, что увлечение человечеством слишком большой дозой оптимизма сыграло с ним плохую шутку, поскольку лучше оценивать события реально, а не искать хорошего в откровенно плохом.

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