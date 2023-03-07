Почему рак обнаруживают на поздней стадии?

Ранняя диагностика имеет решающее значение в лечении рака, поскольку его легче лечить и больше шансов на успешный исход. Поэтому медики настоятельно рекомендуют регулярно проходить скрининг, подчеркивая его важность. Однако поздняя диагностика продолжает оставаться серьезной проблемой, особенно при раке молочной железы и колоректальном раке, причем показатели поздней диагностики выше у молодых людей, чем у пожилых.

Чтобы понять, почему так много взрослых в возрасте до 65 лет не диагностируют рак так рано, как могли бы, исследователи из США изучили этот вопрос. Наиболее очевидной причиной может быть отсутствие хорошей медицинской страховки и регулярных консультаций у взрослых среднего и молодого возраста, но это не единственное объяснение.

Риск развития рака увеличивается с возрастом: около 42% случаев колоректального рака и 62% случаев рака молочной железы приходится на людей моложе 65 лет. Оба заболевания также могут поражать людей в возрасте до 20 лет.

Исследователи сравнили данные обо всех пациентах с диагнозом рака молочной железы или колоректального рака за период с 2004 по 2009 год в 40 штатах США. Они обнаружили, что в некоторых регионах Америки от 54% до 60% случаев колоректального рака диагностировались на поздней стадии, а также от 24% до 36% случаев рака молочной железы. Самым тревожным было то, что люди в возрасте до 65 лет подвергались значительно более высокому риску поздней диагностики.

Возможно, это несоответствие связано с тем, что в этот период у людей моложе 65 лет были гораздо худшие возможности медицинского страхования, чем у более старшей группы. Большинство американцев старше 65 лет охвачены программой Medicare, в то время как многие американцы среднего возраста и молодые американцы не могли позволить себе медицинскую страховку до принятия в 2010 году Закона о доступном медицинском обслуживании, что привело к нерегулярным посещениям врачей и меньшему количеству скрининговых тестов на рак.

Лица без медицинской страховки или с большими личными расходами реже проходят скрининговые тесты на рак, при этом колоноскопия является лучшим тестом на колоректальный рак, но часто дорогостоящим и не всегда покрывается страховщиками. Даже при наличии медицинской страховки бедные люди не могут позволить себе колоноскопию. Однако Закон о доступном медицинском обслуживании отменил эти расходы на скрининговые тесты на рак, сделав их более доступными.

В настоящее время Министерство здравоохранения России разрабатывает программы по повышению доступности скрининга рака, а медицинские страховые компании начали покрывать процедуры химиотерапии.