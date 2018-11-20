Психологи: нельзя насильно заставлять детей заниматься спортом

Многие родители совершают большую ошибку, буквально заставляя своих детей посещать секции для профессиональных занятий спортом, против их воли.

В будущем, как говорят специалисты, такие действия взрослых принесут ребенку серьезный психологический дискомфорт, душевные травмы и даже проблемы со здоровьем.

Как отмечают эксперты из медицинского колледжа Пенсильванского университета, которые проводили исследования на данную тему, часто заметив, что у ребенка есть тот или иной потенциал к какому-либо виду спорта или же просто интерес, родители начинают "стимулировать" его к занятиям.

На первых порах все складывается замечательно, ребенок "при деле", спорт — залог здоровья, а семья уже даже видит будущее ребенка в большом спорте.

Однако, позже, как показывает практика, у большинства детей интерес к занятиям этим видом спорта угасает и он хочет переключиться на что-то иное. Но родители, которые уже в своем воображении нарисовали себе его будущие спортивные победы и славу, не согласны с его решением и буквально насильно заставляют сына или дочь посещать занятия. В итоге ребенок вынужден подчиниться.

Как отмечают ученые, такой родительский подход, разумеется, из самых лучших побуждений, наносит непоправимый вред детям.

Так, подчеркивают эксперты, в своих исследованиях они задействовали более 90 профессиональных хоккеистов, чтобы выяснить какие предпочтения по спорту были у них несколько лет назад.

В итоге оказалось, что спортсмены впервые начинали проявлять интерес к спорту как к таковому, примерно между 4 и 5 годами жизни, а вот о том, чтобы делать карьеру в хоккее задумывались лишь после 14 лет.

При этом каждый из них посещал 2-4 спортивные секции с разными видами спорта в возрасте с 5 до 14 лет.

Как резюмировали исследователи, их теория о недопустимости принуждения к занятиям спортом подтверждается тем, что в будущем у детей развиваются серьезные психологические расстройства.

Более того, часто начинаются серьезные проблемы со здоровьем, поскольку заставляя ребенка ходить на спорт, который по мнению родителей считается наиболее перспективным, можно заполучить проблему с мышцами.

По словам медиков в подобной ситуации тренируется исключительно одна группа мышц, а вторая остается не задействованной, что приводит к их ослаблению.

Теорию психологов подтверждают и ортопеды, считающие, что лучше в таком случае вовсе отказаться от профессионального спорта, чем калечить организм.

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