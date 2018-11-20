Людям свойственно причинять боль другим: одно неверное слов, мимолетный жест, пропущенный звонок - и, готово! Мы обидели близкого человека, совсем не желая этого делать. Но бывает, что ожидали оскорбление наносится целенаправленно точечно: это и измены любим людям и оскорбления в минуты плохого настроения, когда близкой просто попал "под горячую руку" и прочие неприятные ситуации, когда произошло что-то очень серьезное, хоть, часто и поправимое.

И вроде ситуация потом изменилась и все наладилось, было получено искреннее прощение, но люди, которые знают, что несправедливо обидели кого-то начинают изводить себя, прокручивая все возможные сценарии как можно было обойтись без того, что уже случилось. Прошлого не исправить и от этого душевные муки невольного или вольного обидчика только усиливаются: его простили, но он не может простить самого себя. Оосбенно, подчеркивают специалисты, такая ситуаия стоит особенно остро с представительницами прекрасного пола.

Как говорят психологи жить с таким затяжным чувством вины не только нелегко душевно, но и опасно, поскольку оно может спровоцировать возникновение различных депрессий. Поэтому ситуацию нужно исправлять, пока в ней окончательно не погрязли.

Как в своих исследованиях говорят ученые из университета Бэйлор в психике человека скрыта удивительная особенность, которая поможет в самопрощении.

По их словам для этого надо снизить собственную планку моральной ответственности.

В отчете об исследовании сообщается, что для эксперимента были привлечены более 250 человек, которым предложили вспомнить случаи, когда они были виновны в нанесении серьезных обид кому-то из близких людей.

Оказалось, что те из них, кто делал максимальное количество попыток для исправления ситуации, были уверены, что у них есть моральное право для самопрощения. Другими словами, для них это становилось этически допустимым, несмотря на то, что нанесенные ими обиды были довольно серьезным. Ситуация значительно улучшалась, если обидчик еще и был прощен пострадавшим.

Для второго исследования ученые пригласили уже 200 человек, перед которыми стояла задача показать свою реакцию на предполагаемое оскорбление. Им было предложено представить, что они не сумели взять на себя ответственность за такое происшествие как, например, увольнение своего друга.

Ученые отметили, что результаты двух экспериментов были схожими, но, при этом выявилась и особенность, что получение прощение не оказывало влияния на самопрощение.

Чем тяжелее нанесенная обида, тем больше чувство вины и меньше вероятность того, что человек сможет сам себя простить — говорят психологи. Больше всего от этого, как уже говорилось, страдают женщины, ставшие обидчицами, которые, порой не могут простить себя долгие годы, проживая их в постоянных душевных терзаниях.

По мнению экспертов, очень часто люди считают, что у них нет морального права прощать себя за совершенный неэтичный поступок, особенно если от пострадавшей стороны не поступил сигнал о том, что ситуация разрешена. И в этом случае сначала нужно попытаться решить ее с жертвой обиды и в случае, если прощение получено, не стоит себя изводить постоянными переживаниями.

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