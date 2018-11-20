Как самообман влияет на каждого из нас
Ложь, как бы не неприятно это звучало - неотъемлемая часть жизни каждого человека. Лгать он начинает еще с самого детства, пытаясь избежать порицания или наказания за плохие отметки в школе или разбитую посуду. Взрослеет человек - изощреннее становится его вранье, но суть этого явления остается прежней. Более того, как и дети, взрослые люди частенько прибегают и самообману.
Американские специалисты, изучающие психологию в Центральном университете Вашингтона сообщили о результатах одного из проведенных исследований.
Его автор - профессор Даниэль Полаж - провела интересный эксперимент с участием студентов, согласившихся выступить в нем добровольцами.
Учащимся было предложено ознакомиться со списком определенных событий и ситуаций, которые, теоретически, могли случиться с ними в детстве.
Затем участникам эксперимента предложили рассказать свою биографию, которая состояла лишь наполовину из правдивых фактов. Причем нужно было сделать этот так, словно все написанное - действительно имело место быть.
Студенты, которые потом озвучили, что считали эксперимент своеобразным «маркером» на способность их лгать, неплохо справились с предложенным заданием.
Однако позже профессор предложила им дать оценку своей уверенности в событиях,
После Полаж снова попросила студентов оценить свою уверенность в тех событиях, которые, возможно, случались с ними в детстве. Удивительно, но практически все участники эксперимента стали менее уверенными в том, что выдуманные профессором события случались с ними на самом деле.
Но самое интересное то, что когда участников попросили отрицать правдивые факты из их биографии, они стали сомневаться в том, действительно ли эти события имели место в их жизни.
В общем, исследование ещё раз доказывает, что человек - существо податливое, а ложь подрывает веру в истинные факты и, наоборот, укрепляет уверенность в том, чего на самом деле не было.
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