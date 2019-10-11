Отношения со свекровью: 4 способа их наладить

Порой самые близкие люди становятся для нас главными врагами. Чтобы этого не случилось, нужно с самого начала выстроить с ними правильные отношения. В том числе и со свекровью.

Супруг должен подготовить почву

Даже если влюбленные еще только готовятся к замужеству, именно молодой человек может правильно подготовить и родителей. Он заранее должен продумать идеологическую, а также финансовую почву для будущей семьи.

Однако если молодой человек - типичный мамочкин сынок, то сделать этого он не сможет. Ему будет заранее известна реакция родительницы, поэтому он до последнего станет оттягивать первое знакомство ее и будущей жены. В остальных ситуациях молодой человек должен заранее сказать родителям, что у него есть любимая.

Первая встреча ее и родителей должна быть подготовлена заранее. Пусть родители сперва привыкнут к мысли, что их сын уже вырос и собирается жить самостоятельно. Лучше, если молодой человек предупредит родителей о встрече за месяц. За это время он может немного приоткрыть им завесу о том, как влюбленные проводят время, чем занимается девушка и какой у нее характер.

Но бывает, что будущий супруг не смог подготовить идеологическую почву для будущей семьи. В этом случае девушка должна прислушаться к следующим советам.

Показать себя состоятельной

Неважно, много у родителей супруга денег, или нет, но, выходя замуж, не нужно рассчитывать на чью-то помощь. Ведь ни одной девушке не хочется, чтобы ее считали приживалкой и полагали, что замуж она вышла не по любви, а из-за денег.

При встрече и соответствующем вопросе лучше сказать, что с деньгами все в порядке. А если это не так, то честно признаться в этом, и добавить, что с этой проблемой будет нетрудно разобраться. Такое отношение вызовет уважение родителей. Они станут думать о девушке как о самостоятельной личности.

Другое дело, если родители решат помочь самостоятельно. В этом случае они сами испытают удовольствие от своей помощи, поэтому отказываться от нее не стоит - можно обидеть свекровь и свекра.

Нельзя судить родителей мужа

После свадьбы многие будут расспрашивать девушку, какие у нее свекор и свекровь. Даже ей что-то не нравится, нельзя отзываться о них негативно.

Во-первых, им просто могут рассказать об этом, и отношения навсегда испортятся. Во-вторых, возможно, все еще поменяется - пока родители только присматриваются к новой невестке, но произойдет притирка, и все встанет на свои места.

Как воспринять укор от свекрови

Отправляясь в гости к свекрови, нужно особое внимание уделить внешнему виду мужа. Свекровь обязательно заметит мятую рубашку или дырявый носок.

Одна может сказать прямо об этом, другая предложит рубашку погладить. Однако обращение в любом случае будет адресовано невестке. В этой ситуации не нужно оправдываться и что-то доказывать - лучше собрать волю в кулак и просто промолчать.

Отношения с родителями порой выстраиваются всю жизнь. Они могут быть счастливыми, или, напротив, испортить жизнь всем членам семьи. И от невестки в этом случае многое зависит.

Читайте также:Психология прощения

Фото: nowtolove.co.nz