В ладу с собой

Как курильщикам защитить свои легкие

Однозначным решением для улучшения здоровья легких является бросить курить.

Однако, чтобы облегчить процесс восстановления здоровья легких после отказа от вредной привычки, эксперты советуют употреблять яблоки и помидоры.

Эти фрукты и овощи помогают не только защищать дыхательную систему, но также бороться с различными воспалениями и повреждениями всех внутренних органов. Уже к 30 годам жизни работа легких начинает ухудшаться, а присутствие вредных привычек ускоряет процесс.

Американские медики исследовали легкие порядка шести тысяч добровольцев, которые не могли представить свою жизнь без табака. По результатам исследования, курильщики, включившие в свой рацион помидоры, были значительно лучше защищены от серьезных проблем со здоровьем, чем те, кто не употреблял их.

Эти фрукты и овощи содержат вещества, защищающие легкие и организм в целом от последствий курения. Также ученые отмечают, что даже при наличии проблем со здоровьем у людей, употребление томатов и яблок помогает им выздоравливать быстрее.

Яблоки также обладают аналогичными свойствами, однако, чтобы получить максимальную пользу, их следует употреблять свежими и непереработанными. Также считается, что вяленые помидоры, содержащие ликопин, защищают организм от мутации здоровых клеток в "плохие", предотвращая такие серьезные болезни, как рак молочной железы, а также проблемы с поджелудочной железой, желудком и ротовой полостью.

Более 20 исследований подтверждают, что постоянное употребление томатов в любом виде снижает риск возникновения рака простаты. Для получения максимальной пользы от этих фруктов и овощей их следует употреблять свежими и в непереработанном