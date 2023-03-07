Как курильщикам защитить свои легкие

Однозначным решением для улучшения здоровья легких является бросить курить.

Однако, чтобы облегчить процесс восстановления здоровья легких после отказа от вредной привычки, эксперты советуют употреблять яблоки и помидоры.

Эти фрукты и овощи помогают не только защищать дыхательную систему, но также бороться с различными воспалениями и повреждениями всех внутренних органов. Уже к 30 годам жизни работа легких начинает ухудшаться, а присутствие вредных привычек ускоряет процесс.

Американские медики исследовали легкие порядка шести тысяч добровольцев, которые не могли представить свою жизнь без табака. По результатам исследования, курильщики, включившие в свой рацион помидоры, были значительно лучше защищены от серьезных проблем со здоровьем, чем те, кто не употреблял их.

Эти фрукты и овощи содержат вещества, защищающие легкие и организм в целом от последствий курения. Также ученые отмечают, что даже при наличии проблем со здоровьем у людей, употребление томатов и яблок помогает им выздоравливать быстрее.

Яблоки также обладают аналогичными свойствами, однако, чтобы получить максимальную пользу, их следует употреблять свежими и непереработанными. Также считается, что вяленые помидоры, содержащие ликопин, защищают организм от мутации здоровых клеток в "плохие", предотвращая такие серьезные болезни, как рак молочной железы, а также проблемы с поджелудочной железой, желудком и ротовой полостью.

Более 20 исследований подтверждают, что постоянное употребление томатов в любом виде снижает риск возникновения рака простаты. Для получения максимальной пользы от этих фруктов и овощей их следует употреблять свежими и в непереработанном