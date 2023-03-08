Даже одна ночь без сна может привести к появлению лишнего веса

Бессонные ночи не только приводят к усталости и плохому настроению, но и могут стать причиной увеличения веса. Даже одна ночь недосыпания может вызвать изменения в жировой и мышечной ткани, что приводит к увеличению веса и потере мышечной массы.

Проводилось исследование в котором принимали участие пятнадцать здоровых участников, все одного возраста и со средней продолжительностью ночного сна 7-9 часов. Эксперимент проводился в специализированной лаборатории сна в Швеции, где в первую ночь участники нормально спали около 8,5 часов. После пробуждения они проходили ряд тестов. На следующую ночь они были подвергнуты имитации ночной смены, после чего их снова протестировали. Эксперимент был повторен через несколько недель.

Результаты показали, что при недостатке сна организм автоматически увеличивает способность накапливать жир, а скелетная мышечная ткань начинает проявлять признаки мышечной недостаточности. Однако в исследовании не было определено, как быстро происходят эти изменения и как скоро они повлияют на метаболизм организма.

Для тех, кто работает по ночам, важно соблюдать постоянный график приема пищи, чтобы внутренние часы организма функционировали правильно и минимизировать риск возникновения проблем с обменом веществ. Также важно создать спокойную обстановку во время дневного сна и избегать употребления кофеина и курения во время ночной смены. Важно помнить, что организм нуждается в поддержке во время такого ритма жизни.