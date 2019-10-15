Как пережить неожиданный разрыв

Вы гуляли вместе, переписывались, обменивались откровениями, а потом он неожиданно исчез. Вам перестали отвечать на сообщения, или даже заблокировали. Как правило, вы начнете искать проблему в себе, считая, что сделали что-то не так. Но на самом деле никакой ошибки не существует. С помощью психологов разберемся в том, почему нас так задевают такие исчезновения.

Многие девушки задаются вопросом, почему же мужчины резко и бесповоротно пропадают из их жизни. Но они не задумываются о том, что и сами способны так поступить. Разница в том, что женщины тратят гораздо больше времени на самокопания, ища причину в себе.

Возможно, вы сами не заметили, как оттолкнули от себя мужчину. Вспомните, может, на свидании вы перебрали с алкоголем и начали вести себя некорректно? Или вспоминали прошлые отношения? Если это было так, то не удивляйтесь резкому исчезновению мужчины. Но, скорее всего, вы были вполне адекватны, желая оставить о себе хорошие впечатления.

Маловероятно, что причина будет в вас. Она может быть в прошлом опыте мужчины или его предпочтениях. Но вы все равно станете снова и снова перечитывать переписку, ища в ней ответы. Даже если у вас не было особой симпатии к мужчине, факт его пропажи вас заденет. Но стоит ли тратить драгоценное время на попытки разгадать эту тайну? Давайте приведем несколько психологических советов, которые помогут справиться с переживаниями.

1. Удаление переписки

Вы вряд ли сможете изменить поведение другого человека, поэтому стоит прекратить тратить свое время на размышления о ваших надуманных ошибках. Удалите все контакты человека и оставшиеся переписки, чтобы не перечитывать их раз за разом. Так вы сможете забыть его быстрее.

2. Провождение времени с близкими людьми

Близкие друзья и родственники всегда будут рядом и поддержат. Поэтому переключите свое внимание на них и наслаждайтесь этим общением. Скорее всего, они смогут найти нужные слова, которые вас подбодрят.

3. Новые открытия

Отличный способ оправиться от такого нелепого расставания - немного себя встряхнуть. Позвали на концерт - тут же покупайте билеты. Подруга пригласила на фитнес - бегите за новой формой. Не сидите на месте, наполняйте жизнь впечатлениями. Через неделю такой активной жизни вы уже забудете о недавней «трагедии». Возможно, вам даже повстречается новая любовь.

4. Новые знакомства

Если у вас есть силы знакомиться с другими мужчинами, почему бы и не начать? Будьте открыты для новых знакомств и увлечений. На одном парне, который решил исчезнуть, жизнь не заканчивается.

5. Не делайте так с другими людьми

Теперь вы на собственном опыте знаете, как это неприятно. Впредь, если вы захотите с кем-то прекратить общение, используйте заранее придуманные фразы, которые не ранят человека.

Навсегда запомните, что тот, кто так сильно обидел вас своим исчезновением, не заслуживает ваших мыслей о нем.

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Фото: superhechizosparaenamorar.com