Ученые из США, изучающие расстройства сна, провели очередное исследование и выяснили, 10% американцев имеют проблемы со сном, а около 20% страдают от того или иного расстройства психики, связанным с переживанием тревоги.

Нов этот раз исследователи не ограничились простой констатацией факта, а нашли способ, позволяющий справиться со всеми этими психическими заболеваниями.

Оказывается, человеку требуется всего лишь спать под тяжёлым (большим по весу) одеялом. Специалистам удалось выяснить, что во время ночного отдыха под таким одеялом люди ощущают особый эффект, который получил название «глубинного давления». Он приводит к улучшению качества сна, снижению уровня беспокойства и укреплению общего состояния психического здоровья.

Значительный вес одеяла воздействует на определённые точки на коже человека, в результате чего происходит успокоение нервной системы. Это становится возможным из-за увеличения выработки мелатонина и серотонина, а также уменьшения уровня кортизола в организме.

Амбер Мартин, психотерапевт из Нью-Йорка, рассказала, что регулярно применяет эту методику в своей практике. Для терапии разнообразных расстройств врач использует «утяжелённые одеяла» со специальными полигранулами. Доктор Мартин заметила, что после такого сна у её пациентов заметно снижается уровень ситуативной тревоги и генерализованного беспокойства. Люди становятся значительно более стрессоустойчивыми, а их сон - намного спокойнее и крепче.

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Фото: скрин с youtube.com