Роман о жизни армянского народа - "Самвел"

17.04.2017 | 09:23

(Анон, если можно)

Один из классиков армянской литературы - Раффи, в 1880 году написал роман "Самвел", споры вокруг которого длятся и посей день. Там затронута больная тема для армян (и не только), а именно теме религии, независимости свей страны и насколько далеко может заходить человек ради двух этих целей.

Если коротко, то действия романа происходят в IV веке когда армянский царь Аршак II (Արշակ Երկրորդ, Արշակ II) попадает в плен к персидскому шаху Шапуру. Армения вступает в войну с Персией. Шах посылает большую армию в Армению и ставит ультиматум - народ Армении должен отречься от христианства и обратится в зороастризм. Многие представители аристократии со своими семьями принимают зороастризм в их числе и военачальник Армении (второй человек в стране) Ваган Мамиконян. Сын Вагана по имени Самвел не принимает эти условия и призывает всех к войне с персами. Он собирает малочисленное войско и готовится к войне, после того, как он узнал, что его отец и мачеха (персианка Ормиздухт) переметнулись на сторону Персии, приняли зороастризм и объявили себя союзниками Персии, он наполняется чувством гнева, возвращается в замок, убивает мачеху, затем выслеживает своего отца и поступает с ним так же.

Хоть это и роман, но основан он на реальных событиях, которые описывали так же Фавстос и Мовсес Хоренаци. Их мнение не сходятся лишь в одном, в одних источниках Ормиздухт мачеха Самвела, в других же, родная мать. Но не суть.

Интересно узнать ваше мнение, правильнo ли поступил Самвел ?

Валерия Верхорубова