Первый рыцарь Азербайджана

18.04.2017 | 08:37

Сакит Мамедов — первый рыцарь Азербайджана, известный азербайджанский художник.

Заслуженный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО, действительный член Академии искусств Мира, обладатель золотого ордена "Сын отечества", премии "Деде Горгуд", почетный Академик Российской Императорской Академии Художеств, обладатель медали Леонардо да Винчи, ордена "Честь Европы", "Большой Золотой рыцарской звезды", Креста Александра "За заслуги", "Ордена Дружбы", "Человек тысячелетия", академик Европейской академии естественных наук, действительный член Всемирной Академии художеств. Список престижных наград азербайджанского художника Сакита Мамедова можно еще долго продолжать. Но в 2015 году к ним прибавилась еще одна — Сакит Мамедов награжден Офицерским крестом Международного Союза рыцарей-кавалеров Мальтийского Ордена. Он стал первым художником, удостоенным такой высокой награды. Кроме того, академику Европейской академии естественных наук, художнику Сакиту Мамедову присвоено высокое научное звание почетного профессора Европейской Академии Естественных Наук (ЕАЕН), а также вручена высокая награда ЕАЕН — "Звезда сенатора Международного рыцарского союза" в знак признания его высоких достижений в области искусства.

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Валерия Верхорубова