Бог охоты у народов Кавказа - Абдал

23.04.2017 | 13:56

Абдал у цахуров, даргинцев, лакцев (Авдал), аварцев (Будуалы) и, возможно, у вайнахов (Овдал) — бог охоты, покровитель туров, диких коз, оленей.

Предполагается, что имя бога восходит к грузинской богине охоты Дали, культ которой, вероятно, существовал у горцев Дагестана. Функции Дали и были перенесены на мужское божество. (Вирсаладзе Е. Б.).

Но это предположение ложно, так как по словам многочисленных очевидцев Абдал в форме горного дагестианского тура самца (Capra caucasica cylindricornis (латинский)), (вись, к'он (цахурский)) белого цвета ходит со своей семьёй которую яростно оберегает. Дали же всегда является в формах белых самок тура, лани и некоторых прочих. Их следует рассматривать как семью. Вообще Вирсаладзе рассматривает сверх людей прошлых цивилизвций как очеловечивание природных явлений навеянных страхами людей.

Абдал покровительствовал диким животным: пас и доил их, следил за умеренностью охотников, жестоко карая тех из них, кто убивал слишком много животных. Согласно поверьям, появление Абдала в виде белых зверя или человека предвещало охотнику неудачу. В случае же успешной охоты Абдалу жертвовали сердце и печень убитого животного; кости животного оставляли, чтобы из них бог смог оживить зверя. Кроме этого, Абдал мог вынимать из утробы женщины ещё не родившегося ребёнка — впоследствии он делал его пастухом туров.

У цахурцев вера в Абдала сохранилась, как описывает в своей статье Гарун Ибрагимов, основатель и создатель письменности двух братских народов — цахурцев и рутульцев:

" К древним богам у цахурцев относится и Абдал. Он — бог охоты и покровитель туров, диких коз и оленей. У цахурцев Абдал и ныне остается реальным существом. Только с него снята божественность. Но за ним сохраняются прежние качества в облике святого. Абдал существует в образе человека, он наг (гол), как были наги Адам и Ева. Заботится о горных турах и козах, пасет и охраняет их, доит. Питается молоком диких коз. Допускает ограниченную охоту в сезон (август-октябрь). Нарушителя жестоко наказывает — посылает смерть, причем в муках. Абдал к людям, особенно чабанам, всегда доброжелателен, часто он их спасает от горной болезни, стужи, голода. Слово "Абдал" в цахурском языке получило и второе значение — блаженный. Он наделен способностью оживить из костей животных.

Но сейчас слово Абдал носит другое значение в обиходе на различных языках дагестанских народов ("Овдал" у вайнахов). Слово ругательное, примерно перевод — дурной, дубина. Но это не удивительно, так как после христианизации во многих странах у многих народов было так же. На моей картине описывается случай связанный с пастухами цахурами. Сейчас на том месте зъярат, пир (священное место) усеянное платками, а так же отпечаток ладони и стопы на скале.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова