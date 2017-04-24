en in english ge ქართულად
 
понедельник, 24 апреля 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

Зирихгеран — даргинско-кубачинское средневековое образование

24.04.2017  |  09:23

Зирихгеран — даргинско-кубачинское средневековое образование

Знаете ли Вы?

Зирихгеран — даргинско-кубачинское средневековое государственное образование, существовавшее в горном Дагестане в период с VI века по XV век, когда окончательно было поглощено соседним государством Уцмийством Кайтагским. Сами себя кубачинцы называют Ухбук или Арбукан. Зирихгеран образовался за несколько десятилетий до Арабского вторжения в Дагестан, на территории современного Дахадаевского района, республики Дагестан.

Зирихгеран пережил вторжения Арабов и Хазар в VII-VIII в.в. Ал-Гарнати упоминает, что 1116 году на язычников Зирихгерана совершился "исламский поход", со стороны или Шамхальства или Уцмийства, но неудачно. В XIII веке произошло разорительное вторжение Монголо-Татар, а затем последовали бесперерывные междоусобные войны между Джучидами и Хулагуидами на территории Дагестана, затронувшее Зирихгеран. Отряды Бадр-шамхала с запада и шейха Хасана с востока снова начинают газийские походы на Зирихгеран. В середине XIV века Зирихгеран попадает под власть Уцмийства, но к 1396 году обретает самостоятельность. В начале XV века Уцмийство окончательно присоединяет территорию Зирихгерана к себе.

Жители Зирихгерана издавна занимались обработкой металла, выделкой оружия, бронзовых котлов, светильников и других металлических вещей, включая и кольчуги. Ал-Гарнати сообщает, что это их главное занятие, из-за которого они забросили земледелие. Он же добавляет, что кроме жен и детей к этой работе широко привлекаются слуги и военнопленные рабы. Зирихгеран был одним из центров ремесла на территории Дагестана.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100