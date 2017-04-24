Зирихгеран — даргинско-кубачинское средневековое образование

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Зирихгеран — даргинско-кубачинское средневековое образование24.04.2017 | 09:23
Знаете ли Вы?
Зирихгеран — даргинско-кубачинское средневековое государственное образование, существовавшее в горном Дагестане в период с VI века по XV век, когда окончательно было поглощено соседним государством Уцмийством Кайтагским. Сами себя кубачинцы называют Ухбук или Арбукан. Зирихгеран образовался за несколько десятилетий до Арабского вторжения в Дагестан, на территории современного Дахадаевского района, республики Дагестан.
Зирихгеран пережил вторжения Арабов и Хазар в VII-VIII в.в. Ал-Гарнати упоминает, что 1116 году на язычников Зирихгерана совершился "исламский поход", со стороны или Шамхальства или Уцмийства, но неудачно. В XIII веке произошло разорительное вторжение Монголо-Татар, а затем последовали бесперерывные междоусобные войны между Джучидами и Хулагуидами на территории Дагестана, затронувшее Зирихгеран. Отряды Бадр-шамхала с запада и шейха Хасана с востока снова начинают газийские походы на Зирихгеран. В середине XIV века Зирихгеран попадает под власть Уцмийства, но к 1396 году обретает самостоятельность. В начале XV века Уцмийство окончательно присоединяет территорию Зирихгерана к себе.
Жители Зирихгерана издавна занимались обработкой металла, выделкой оружия, бронзовых котлов, светильников и других металлических вещей, включая и кольчуги. Ал-Гарнати сообщает, что это их главное занятие, из-за которого они забросили земледелие. Он же добавляет, что кроме жен и детей к этой работе широко привлекаются слуги и военнопленные рабы. Зирихгеран был одним из центров ремесла на территории Дагестана.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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