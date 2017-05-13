Кто такой Саубараг

13.05.2017 | 14:16

САУБАРАГ (Картина Инала Джуссоева)😻 - (букв. "Черный всадник"). В наше время о Саубараге почти забыли, но еще в начале века он был широко известен и почитаем. По утверждению ученых, культ Саубарага возник в 17 — 18 вв., когда Осетия была раздираема межродовой борьбой и набеги превратились в важнейший источник наживы.

Святилище Саубарага находится в Алагирском ущелье, близ села Быз, в пещере, куда не ступает нога человека. В осетинской мифологии Саубараг является покровителем разбойников и воров. Представляют его всегда сидящим на черном коне, в черных одеждах. С высокой скалы он наблюдает и покровительствует тем, кто отправляется на воровской промысел.

Молодежь, отправляясь в поход или набег, поручала себя заботам Саубарага, молилась, чтобы он даровал им счастливую дорогу и удачу в делах. Они верили, что Саубараг непременно благословит их и поможет осуществить задуманное.

Каждую весну жители селения Быз и других селений Алагирского ущелья устраивали в честь Саубарага общесельский праздник с закалыванием быка, варили пиво, готовили араку, в каждом доме резали барана. Праздник длился целую неделю.

Существует такая легенда: однажды жители, отмечающие праздник Саубараг, захотели узнать, что находится в его пещере. Сплетя из липовой коры веревки, они спустили на них в пещеру человека. Добравшись до пещеры, тот ослеп и взмолился: "Хуыцау, в моем стаде есть бык с белой шеей, я принесу его Тебе в жертву, только" Саубараг, дай мне взглянуть на тебя". Посланник тут же прозрел и увидел в пещере троих мужчин, сидящих на золотых стульях. Перед ними горел костер, и жарились шашлыки. Увидев это, он снова ослеп. Зрение вернулось к нему, как только его вытащили из пещеры. Через неделю он зарезал быка и созвал на кувд все село.

Предки утверждали, что за отары, пасущиеся около святилища Саубарага, не стоит волноваться: им не страшны ни злые люди, ни волки. Волки, посмевшие приблизиться к ним, превращались в камни.

Валерия Верхорубова