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Орел — властелин воздуха

15.05.2017  |  13:06

Орел — властелин воздуха

Орел — властелин воздуха — символ воплощающий в себе мощь.

Солярный символ, являющийся атрибутом солнечных богов во многих культурах, полуденное солнце, духовное начало, высота, вознесение, освобождение от уз, отвага, победа, гордость, апофеоз, величие, царственное происхождение, власть, сила.

Это один из самых древних символов. У греков и персов был посвящен Солнцу, так как это символ высоты духа, отождествляемого с Солцем, царем звезд. В разных традициях его рассматривали как священную эмблему Верховного божества — Одина, Зевса, Юпитера, Митры.

Его жизнь освящена солнцем: считалось, что орел способен долететь до солнца, смотреть на него, не мигая, и соединиться с ним. В связи с этим орел олицетворяет вдохновение, высоту духа, который в состоянии взмыть к Небесам. Орел, летающий среди грома и молний — это символ подлинной смелости, способности преодолевать трудности.

Битва орла со змеёй Поединок орла с драконом или змеей отображает победу духа и интеллекта над материей, низшими силами, инстинктами.

Орел связан со стихиями воздуха и огня; он царь в воздушном пространстве, как лев — царь зверей на земле. Птица посвящения, посланник богов, он соединяет земную и небесную сферу.

Для лезгин орлы являются воплощением человеческой души. Считалось, что душа умерших перемещалась в тела этих птиц.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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