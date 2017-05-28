Абжуйцы - коренное население Абжуйской Абхазии

28.05.2017 | 11:11

Абжуйцы (от абх. Абжьыуа — срединные люди) — одна из этнографических групп абхазского народа.

Абжуйцы являются коренным населением Абжуйской Абхазии (большая часть современного Очамчырского и Ткуарчальского районов Абхазии), они говорят на абжуйском диалекте абхазского языка. Историческими центрами Абжуа являлись села Кутол (здесь находилась резиденция Чачба) и Мыку, где располагалась священная для абжуйцев поляна Мыкуашта. Особое значение также имели горные села Члоу (где по легенде располагалась резиденция абхазских царей) и Джгерда, знаменитые своим бурным нравом и непокорностью по отношению к русской власти.

В древние времена на территории нынешней Абжуа располагалась Апсилия, одно из абхазских княжеств, в последствии вошедшее в единое Абхазское царство (786 - 1293). В правлении князя Путу Чачба, восточная часть Абжуа была захвачена Леваном II Дадиани, для ограждения захваченной территории от контролируемой абхазскими князьями, он восстановил руины Келасурской стены, которая проходила через Абжуа, но такой расклад продлился недолго. Со смертью мегрельского князя, абхазы вернули себе отнятые у них земли. Впервые название Абжуа фигурирует тогда, когда Зегнак Чачба разделил Абхазию между своими сыновьями. Своему сыну Дгеша он завещал Абжуа, которая располагалась между реками Алдзга и Кодор, которую абжуйцы раньше именовали Куараш (Кәараш — белокаменный берег). Последним управляющим Абжуа был князь Бекирбей Чачба, который вошел в единое княжество под управлением Келешбея Чачба.

В Абжуйской Абхазии располагается множество интересных мест: средневековая крепость катаров в месте Чаблахан; святилище Ага-ныху, где моряки совершили моления прося попутного ветра; святилища Лашкендар и Елыр-ныха, входящие в семь главных святилищ Абхазии; храм X века в Мыку, построенный абхазским царем Леоном III; пещера Абраскила в Отапе; крепости Мармал-абаа, Адзгара-абаа и многое другое.

Наиболее известными абжуйцами являются Рауль Хаджимба, Сергей Багапш, Баграт Шинкуба и Фазиль Искандер.

Горные села Абжуа в Кавказскую войну противились колониальной политике русского царизма. Именно отсюда являются выходцами знаменитые абреки: Исмаил Аджапуа, Мустафа Чолокуа, Данакай Ашуба и другие. Махаджирство тяжело отразилось также и на абжуйских абхазов, многие были выселены в Турции. По сообщению газеты «Дроеба», абжуйские абхазы готовы были пойти на что угодно, лишь бы не покидать родные края. О жителях Члоу и Джгерды там и вовсе пишется, что их просто «выгнали из своих домов». «Многие из них, никак не хотели уходить, когда их выгоняли из своих домов, они бились головой о стены домов и стволов деревьев». В Турции абжуйцы основали ряд сел, из которых самыми известными являются Члоу и Джгерда, население которых является выходцами из одноименных сел в Абхазии.

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Валерия Верхорубова