Государственность от Кавказской Албании

30.05.2017 | 17:57

В IV веке до нашей эры двадцать шесть живших в междуречье Куры и Терека племен, одним из которых были таваспары, создали государство, именовавшееся Кавказской Албанией. Причем само слово «Албания» в трудах античных историков трактовалось и как «горная страна», и как «гора языков». Греческий историк Страбон свидетельствует, что ее храбрые воины успешно противостояли войскам римских полководцев, желавших покорить Кавказ – Лукуллу в 69-67гг. и Помпею в 66-65гг. до н.э. И все же в IV веке Албания прекратила свое существование.

И царства Табасаран

После ее распада таваспары, предки современных табасаранов, образовали самостоятельное государство Табасаран, которое, начиная с VII и до конца XII столетия, было известно как царство с единоличным властителем - царем. В разное время на его территорию вторгались кочевые племена гуннов и хазар, оно подвергалось набегам со стороны сасанидской Персии, а с середины VII века начинаются регулярные походы арабов под предводительством полководца Мервана, которые в 739 году, наконец, завершаются мирным договором. Процесс дробления государства на ряд самостоятельных территориальных единиц отражен в арабской книге XII столетия «Путешествие Абу-Хамида аль-Гарнати в Восточную и Центральную Европу», в которой сказано: «В странах Дербента Баб - Мин ал - Абваб имеется государство,

называют его Табасаран. В нём - 24 волости, и в каждой есть главный начальник, подобный эмиру». В начале XIII века это независимое государство попадает под влияние татаро-монгольских орд, принесших его народу большие бедствия. С этого времени и до середины XV столетия сведений о нем в исторических источниках нет. Ученые полагают, что Табасаран больше не выступал на политической арене в качестве самостоятельной силы и что начало его политического упадка было положено именно монгольскими завоевателями. В XV веке табасаранцам пришлось столкнуться с государством сефевидов, они первые приняли удар шахских войск, причем их семидесятитысячное войско составляло треть всей дагестанской армии.

Через бекства В XVII столетии Табасаран включал в себя весь нынешний Табасаранский район, а также часть Касумкентского и Хивского. На севере он граничил с Кайтагом, на юго-востоке - с Дербентом, на юго-западе - с Хивом и на юге - с Кюринским владением. Границы с Хивом и Кюрой проходили отчасти по реке Гюльгерычай. В середине этого века произошёл распад Табасарана на два феодальных владения - северное, управляемое кадием, и южное - подвластное майсуму. Кроме них здесь существовали союзы сельских общин (магалы), известные в литературе под названием Девек-Елеми, которые испытывали на себе сильное влияние феодалов. Майсумство и кадийство делились на более мелкие политические единицы - бекства, причем каждое бекство имело свой центр, а Девек - Елеми распадался на ряд союзов сельских обществ. С середины 1730-х годов в связи с походами Надир-шаха существовавшие политические и экономические русско-дагестанские отношения были значительно ослаблены. Однако в ходе борьбы с иранскими завоевателями отдельные союзы сельских обществ обращались к России с просьбой принять их под юрисдикцию империи. 21 июля 1806 года уцмий, кадий, майсум и другие феодалы Табасарана стали подданными Российского государства, а в октябре 1813-го состоялось присоединение всего Дагестана. И все же мир там не наступил: горцы воевали и против русского царя, и против местных владетелей.

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Валерия Верхорубова