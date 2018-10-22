Учёные объяснили механизмы поведения одиноких людей

22.10.2018 | 23:24

Многие задаются вопросом, почему порой одиноким людям так сложно найти родственную душу. Исследователи из Чикагского университета выяснили, какие именно схемы реализуют одиночки в общении с окружающими и как перестать чувствовать себя одиноким.

Учёные провели эксперимент, опросив более 500 человек, в ходе которого выяснили, каковы границы личного пространства у участников исследования. Оказалось, что те опрашиваемые, кто чувствовал себя одиноким, называли комфортной вдвое большую дистанцию, чем те, кто не замечал за собой чувства одиночества. На основе проведённого эксперимента специалисты из Чикаго сделали вывод о том, что одиночество заставляет нас существенно увеличивать границы личного пространства. При этом человек может начать меньше общаться даже с близкими людьми, как бы отрезая себя от всяких контактов. Подробный анализ эксперимента был напечатан в сентябрьском номере журнала PLOS One.

Подобное поведение может показаться парадоксальным, ведь чувство одиночества в большинстве случаев приносит дискомфорт и может привести к серьёзным проблемам. Интересно, что необязательно буквально жить одному, чтобы чувствовать себя одиноким, - учёные считают, что человек может быть одиноким даже при наличии в окружении множества родственников, близких друзей и романтического партнёра. Как часто одинокий человек общается с близкими также не всегда влияет на чувство одиночества. Его возникновение обычно не связано и с тревожностью или депрессией, хоть одиночество и может им сопутствовать. Причины одиночества могут быть самые разные, например, низкая самооценка, отсутствие уверенности в себе, отсутствие поддержки со стороны родных или неблагоприятная атмосфера в семье.

Как правило, страдающие от одиночества выбирают одну из двух стратегий поведения. С одной стороны, люди пытаются сблизиться с кем-то, изъявляют желание общаться, могут сами инициировать контакт.

С другой стороны, при сильном чувстве одиночества у человека начинает действовать инстинкт самосохранения. Ощущение одиночества подсознательно заставляет нас чувствовать себя в большей опасности, чем обычно. Соответственно, у одиноких людей сильнее выражено ожидание различных угроз со стороны общества, начиная с физических (таких, как угроза нападения) и заканчивая психологическими (например, страх предательства). То есть, уже на уровне подсознания, не понимая этого, мы напрягаемся в ожидании атаки, наша психика находится, так сказать, в «режиме выживания». Это обусловлено эволюцией. Потому человек, чувствующий себя одиноким, и начинает отстраняться от людей и увеличивать дистанцию между собой и окружающими - причиной является подсознательный страх, что другие люди могут представлять опасность.

Чтобы избавиться от одиночества, психологи советуют чаще идти на контакт с людьми. Это поможет найти того, с кем человеку действительно будет комфортно.

Фото: healthymindpractice.com

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