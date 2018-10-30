Самые знаменитые дома с привидениями

30.10.2018 | 16:42

Каждый человек хоть раз в жизни слышал какую-нибудь таинственную историю о привидениях и их пристанищах. Чаще всего такие существа проявляют себя на кладбищах, в местах своей гибели, музеях, а также жилых домах и замках. Безусловно, такие места окутаны тайнами и мистическими легендами. Правдивы ли они на самом деле или нет? Ознакомьтесь с подборкой самых зловещих домов с привидениями в истории и решите для себя сами, верить или нет.

1. Дом Винчестеров

Этот дом является самым известным таинственным пристанищем, которое буквально кишит призрачными сущностями. Ходит легенда, что по бесконечным лабиринтам дома скитаются призраки тех несчастных, которые были убиты винтовками семейства много лет назад, и не могут найти выход из этих самых лабиринтов. Так это или нет, но те, кто приезжают в это место, неизменно отмечают гнетущую атмосферу, которая царит в поместье.

2. Вейли хаус

«Самый загадочный дом Америки» по версии журнала Life находится в солнечной Калифорнии и визуально не наводит на мысли о чем-то ужасном. Однако первое впечатление обманчиво, очевидцы утверждают, что в особняке неоднократно происходили загадочные явления, а сам дом мало кто стремится посещать более одного раза. Уж очень страшно. Поговаривают, что в доме обитают не только призраки бывших владельцев, но и призрак мужчины по имени Джеймс Робинсон, который был повешен в этом загадочном доме много лет назад.

3. Особняк в Гуанахуато

Дом в мексиканском городе Гуанахуато имеет дурную славу и больше известен, как дом отчаяния. В начале двадцатого века в этом доме произошла целая серия холодящих кровь убийств, которые были совершены одним и тем же человеком - серийным маньяком по имени Тадео Фугенсио Мехья. Убийца был явно не в себе и пытался с помощью зверских преступлений выйти на связь со своей горячо любимой, но почившей супругой. Он мучил женщин, медленно убивая их. Очевидцы утверждают, что в доме регулярно происходят страшные события и необъяснимые явления, которые пугают местных жителей. Также говорят, что в доме то и дело слышатся душераздирающие предсмертные крики жертв маньяка.

4. Дом Салли

Этот дом, пожалуй, самый опасный из всех представленных, ведь он способен не просто напугать своих гостей, но и причинить им вполне ощутимый физический вред. Люди, которые по тем или иным причинам находились или, чего хуже, останавливались в этом гиблом месте на ночь, жаловались на постоянный скрежет, стуки, шаги, а также завывания и странные голоса, которые то и дело слышались отовсюду. Помимо этого, гости дома Салли часто обнаруживали на своих телах увечья, которые появлялись без видимых на то причин. Чаще всего это были сильные царапины и синяки, но люди отмечали появление вполне явственных ожогов.

5. Дом Муров

Дом получил широкую известность после того, как в нем было совершено загадочное массовое убийство, которое так и не было раскрыто. В тот роковой вечер 6 членов семьи Мур и двое их приятелей были зверски зарезаны в этом самом доме. С того момента это место стало порастать легендами. Ходят слухи, что в доме неоднократно видели призраки умерших и слышали детский плач.

Фото: notablelife.com

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