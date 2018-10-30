Как сойка-пересмешница взорвала прокат

30.10.2018 | 21:40

Вышедшие с 2012 по 2015 годы экранизации серии книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры» дали новую жизнь фильмам young adult. Громкий успех франшизы не только в США, но и по всему миру, способствовал появлению новых кинокартин и экранизаций подростковой фантастики и антиутопии. Так благодаря чему «выстрелила» сойка-пересмешница, затмив даже любимые подростками «Сумерки»?

Для начала, в отличие от тех же «Сумерек», «Голодные игры» вновь вернули в повестку дня социальную тему - в декорациях антиутопии. Вместо сказочного антуража «Гарри Поттера» или метаний героини сумеречной саги между конфетными красавчиками франшиза на первый план выдвинула социальный реализм, подняв актуальные для подростков проблемы и поставив под вопрос существующий во вселенной «Игр» общественный строй.

В «Играх» реализовалась не только модель бунта против общественной системы, но и столь актуальные сегодня проблемы массмедиа: шаблонность и клишированность схем телевидения, склонность организаторов к манипуляциям, зритель, находящийся в роли пассивного наблюдателя, неспособного ни на что повлиять, демонстрация насилия на ТВ.

Важной составляющей успеха франшизы выступает не только тематика, но и образ главной героини. Китнисс Эвердин - обычная живая, земная девушка, не «избранная», не обладающая особыми экстраординарными способностями, кроме, разве что, меткой стрельбы из лука. Это и заставляет сопереживать ей. В гуще событий и революции Китнисс оказывается лишь по стечению обстоятельств, лидером мятежников её делают почти искусственно, а главной целью героини является выживание и спасение своих близких, а не изменение системы, война, любовь или построение нового государства. Китнисс ведёт себя, как растерянный подросток, попавший под колесо революции, она зависит от разных людей, мучается навязанной ролью сойки-пересмешницы - и это позволяет молодому зрителю легко ассоциировать себя с ней.

Характерно и то, что любовная линия, хоть и присутствует в фильмах, не режет глаза и не затмевает общую идею социальной несправедливости Панема из фантазии Коллинз, а выступает лишь одной из составляющих франшизы, что также накидывает «Играм» очков.

Стоит отметить и общую выдержанность стилистики «Голодных игр», на которую работает даже визуальная составляющая, полностью соответствующая идеям Панема. Визуальный ряд и костюмы отличаются потрясающей эклектичностью. При этом дизайнеры собрали элементы различных исторических эпох, для которых было характерно социальное неравенство и несправедливость. Бедные дистрикты отличают унылые цвета и фасоны костюмов времён Великой депрессии в Соединённых Штатах. Особенностью внешности правящих элит выступает роскошь, пудра и детали, напоминающие о Французской революции, перемежённые слишком яркими кричащими цветами и подчёркнуто футуристическими линиями. В оформлении игр и форме военных проглядывают намёки на фашистскую Германию и Третий рейх. Всё это сочетается с аллюзиями на гладиаторские бои. Подобная «сборная солянка» полностью работает на идею неравенства и разобщённости общества во вселенной «Игр».

Именно сочетание образа главной героини, актуальных проблем, социального протеста, качественного визуального ряда, сама эклектичность франшизы составили невероятный успех «Голодных игр», сумевших воспламенить молодое поколение.

Фото:kinozon.tv

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