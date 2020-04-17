Если хотите, чтобы ваш день был позитивным, то прибегните к советам психологов, рассказавших о том, как сделать свою жизнь успешной каждый день.

Начало дня

Чтобы настроить себя на позитивный лад, с самого утра, едва проснувшись, скажите себе самому о том, какой вы уникальный человек. Направляясь в ванную, посмотрите на себя в зеркало и поблагодарите Бога за то, что он подарил вам новый день жизни.

Пожелайте себе, чтобы этот день принес вам много приятных минут и удачу.

Реализуйте цель жизни

Каждый человек на Земле рождается, чтобы исполнить свое предназначение. У каждого из нас оно разное. Поэтому не стоит размениваться на мелочи, а просто выбрать глобальную цель в жизни, чтобы найти к ней дорогу. Попробуйте сосредоточиться на реализации собственных планов, не оглядываясь на окружающих, не обращая внимания на их осуждение и порицание.

Запомните только одно правило: ваша жизнь это только ваша жизнь, и никто не вправе в нее вмешиваться.

Такая позиция придаст вам уверенности и не остановит на пути к мечте.

Мыслите позитивно

Критика окружающих не должна ни в коем случае изменить ваше мнение, даже, если вам изначально кажется, что оно ошибочное. Каждый сам учиться на собственных ошибках, поэтому, воспринимайте их не как трагедию, а как жизненные уроки, из которых необходимо сделать соответствующие выводы. Немаловажное значение имеет и окружение.

Нужно стараться окружать себя только позитивными людьми, которые всегда поддержат любые ваши начинания, внушив вам, что все получится. Такие, как правило, умеют вдохновлять и мотивировать.

Ставьте реальные цели

Никогда не отказывайтесь от глобальных целей в жизни, но ставить перед собой нужно только те, которые вы можете выполнить. Пусть и через несколько лет.

Достигая одной цели, тут же переключайтесь на новую, это придаст вам уверенности в том, что вам по силам решать любые задачи в жизни.

Также достижение и выполнение поставленных задач повышает ваш имидж в глазах окружающих вас людей, что тоже влияет на качество самооценки. А еще вы постоянно будете в движении, что не позволит вам остановиться на жизненном пути.

Ну разве только для того, чтобы передохнуть.