"Дитям - мороженое, бабе - цветы": почему женщинам дарят цветы

Так уж повелось, что женщинам принято дарить цветы. Роскошный букет радует своим ароматом и красотой представительниц прекрасного пола уже много веков. Но откуда возникла традиция преподносить женщинам именно цветы? Единого ответа нет, но есть несколько красивых версий.

С давних времен восточные женщины, лишенные возможности общаться, показывать лицо и вообще контактировать с другими людьми, придумали собственный язык при помощи цветов. Каждое растение означало конкретное слово или эмоцию, а композиция из нескольких цветов передавала целые сообщения. С тех пор цветы символизируют общение. Женщины Востока вели безмолвные беседы благодаря цветочным букетам.

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В Викторианскую эпоху в Европе язык цветов приобрел популярность. Люди при помощи цветов признавались в любви, тайных желаниях, рассказывали о своей неприязни. Цветы помогали сказать то, что нельзя было произнести вслух. Появились профессиональные флористы — специалисты, умеющие слова воплотить в цветочную композицию. Сейчас язык цветов не популярен, но некоторые нормы и правила до сих пор используют при составлении букетов. Красные розы остались символом настоящей любви, их дарят, чтобы рассказать о самых сокровенных чувствах. А белые розы символизируют чистоту и доброжелательность.

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По другой версии традиция дарить цветы зародилась у первобытных людей. Женщины занимались хозяйством и воспитанием детей, мужчины — охотились. Для долгих походов и преследования животных нужны были силы, поэтому первыми за трапезу садились добытчики, а женщины доедали остатки. В зимнее время года с едой было туго, женщины практически голодали. Но с приходом весны мужчины активно убивали животных и занимались собирательством растений, которые приносили женщинам в знак достатка.

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Есть еще одна красивая версия происхождения традиции: Адам и Ева, живя в раю, наслаждались благоуханием прекрасных цветов и растений, но после грехопадения Бог отправил их на землю, где подобной красоты не было. Вокруг Адама и Евы были пустынные равнины, на которых совершенно ничего не росло. Ева очень скучала по райским цветам, Адам, видя печаль супруги, хотел порадовать ее, подарив хоть один цветок. Он обошел много мест, но нигде не было ни единого цветочка. Адам опечалился, пал на колени и горько заплакал, его слезы упали на холодную и сырую землю, где в тот же момент распустились прекрасные цветы с чудным ароматом. Адам очень обрадовался, сорвал целый букет и подарил его Еве. С тех пор и появилась традиция дарить мамам, бабушкам, дочерям и женам цветы…

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Версий происхождения данной традиции еще много, но какая из них правдивая вряд ли можно узнать. Ведь дарить букеты цветов дамам принято во всем мире, у всех народов. Цветы — знак восхищения женской красотой и нежностью, которые можно сравнить лишь с распустившимся бутоном.

Фото: lanacortelezzi.com