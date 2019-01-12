Пять типов отношений с женщинами, которые ни к чему не приведут

Существуют несколько типов отношений в паре, которые ни к чему хорошему не приводят. Психологи выделяют пять основных, на которые необходимо обратить пристальное внимание.

Родительский. Этот тип предусматривает излишнюю заботу с вытиранием носа, вопросами, где и с кем проводил время, постоянным узнаванием, что ты ел. Рано или поздно, такой тип отношений утомит вам и вы будете бежать от него, куда глаза глядят.

Ваша партнерша играет роль «мамы», с виду она милая и приветливая, но при этом тотально контролирует все ваши телодвижения и мысли. Такая же история получается, когда мужчина играет роль заботливого отца для своей второй половинки. Выполнять ее ежедневные капризы со временем надоест, что приведет к разрыву отношений.

Менторский. Данный тип напоминает роль учительницы. Постоянные нравоучения и наставления способны вывезти из себя кого угодно. Конечно хорошо, когда в паре кто-то учит своего партнера чему-то новому, но нравоучения о том, какую одежду лучше носить, как правильно мыть посуду, что делать прилично, а что нет, развалят ваш союз. Постоянные одергивания и критика способны убить самую большую любовь.

Патронажный.. Этот тип предполагает наличие кнута и пряника, которыми пользуется один в паре. Постоянно ходить за партнером и одергивать его - занятие не из приятных. Если один из партнеров нахваливает своего родителя (дочь - папу, сын - маму) в противовес вам, то тут ничего хорошего ждать не приходится. Сравнение несравнимого приведет к разрыву отношений.

Сопернический. Если в вашей паре каждый увлекается многими вещами, то неизбежны споры по поводу и без него. Вы станете соперничать и спорить, кто лучше развирается в сути того или иного предмета. Здоровыми такие отношения назвать сложно, поэтому они постепенно будут катиться к разрыву из-за постоянных споров и желания доказать, что ты лучше партнера.

Меркантильный. Этот тип держится на материальной зависимости одного из партнеров от другого. Дружба, секс. Удобство, деньги - это те компоненты, на которых держится ваша пара. До поры, до времени! Ибо, если происходит сбой в финансовых вопросах, фундамент таких отношений сразу разрушается и партнер уходит от вас.

Фото: sherlinmary12.wordpress.com

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