Причины ревности и как с ней справиться

Ну что мой милый друг. Знакомо тебе это ужасное чувство, когда к твоей девушке подходит мужчина и спрашивает, как пройти на остановку? Если ты готов вцепиться ему в горло, то эта статья для тебя.

Понятие ревности очень размытое. Одни изводят себя в одиночестве, другие выносят мозги своим половинками.

Дело в том, что женщины и мужчины думают и позиционируют себя в обществе, по-разному.

Зачастую мужчина ревнует потому, что его женщина старается нравится окружающим. Но так она устроена. Если ваша девушка вас любит, то ей и в голову не придет, изменять. В отличии от мужчин, которые готовы к приключению в любой момент.

Женщины пытаются нравится окружающим двумя способами, это манера общения и внешний вид. Если вы станете подавлять в ней эти качества, то поверьте, рожки вырастут значительно быстрее. Окружите любовью и заботой свою любимую, и наслаждайтесь вниманием других мужчин. Если к вам не испытывают чувств, то и ревность тут не поможет. Каждый раз, перед очередным срывом, вспоминайте, а не кроткая ли юбка стала причиной вашего знакомства. Чем больше свободы будет у вашей избранницы, тем меньше запретных плодов захочется сорвать.

Не нужно ревновать женщину к ее прошлому. Если предыдущие отношения закончились значит на, то были причины. И редко кто возвращается в прошлое.

Иногда причиной ревности, является банальный страх одиночества. Обычно это идет из детства. Если родители часто оставляли ребенка одного, в нем может на подсознании засесть страх одиночества. Если это так, то скажите себе, что вы взрослый человек и даже если партнер уйдет, то мир не остановится. Иногда постой доверительный разговор, может решить массу проблем. Вместо того чтобы устраивать сцены, посадите избранницу рядом и спокойно расскажите о ваших страхах. Уверен, любящая женщина сделает все, чтобы угодить вам. Но не требуйте от женщины перестать ухаживать за собой или наряжаться. Это заложено в ней от природы, таким поведением вы сто процентов оттолкнет ее от себя и подтолкнете к новым, нормальным отношениям.

А если вам вообще не в моготу, то обратитесь к психологу. Это действительно хорошо помогает. И посмотрите статистику преступлений на почве ревности. Ну и самый важный момент. Так бывает и вам все-таки изменили. Если вы не можете это забыть, то не пускайте человека снова в свою жизнь. Этот неприятный случай будет преследовать ваши отношения всегда. И однажды как раковая опухоль убьет их.

Фото: tetatet-club.ru

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