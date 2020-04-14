Признаки нервного срыва

Уже давно известно, что со стрессами и депрессиями шутить нельзя, они способны довести человека до состояния, когда он собой не управляет. А начаться всё может с простого нервного срыва, который заработать не так уж сложно.

Наша жизнь сегодня полна различных стрессов, мы постоянно переживаем какие-то мелкие потрясения, ловим себя на мысли, что чем-то удручены, озабочены, зачастую такое состояние не отпускает несколько дней или даже недель.

Но как понять, что пора бить тревогу?

Как понять, что у вас реально нервный срыв?

Есть некоторые признаки, если вы их наблюдаете, то самое время обратиться к специалисту.

Первый признак нервного срыва

Это раздражительность. Если вы заметили, что в течение дня вы постоянно раздражаетесь из-за каких-то пустяков, которые раньше в такое состояние вас не вводили, вам пора отдохнуть, вы просто измотаны.

Второй признак нервного срыва

Мотивация, которая упала ниже нуля. Речь идет о том, что ничего не хочется делать, вы больше не хотите к чему-то стремиться, не можете найти то, ради чего стоит вставать по утрам, ради чего хочется жить вообще. Вы не можете сконцентрироваться, взять ситуацию в свои руки, плывёте по течению и чувствуете это.

Третий признак нервного срыва

Дальше идёт ещё более примитивная причина, нервный срыв оказывает влияние на ваш сон. Если вы стали плохо спать, у вас постоянно бессонные ночи, вы можете часами лежать, смотреть в потолок, значит вам стоит обратиться к специалисту или хотя бы попробовать попрактиковать медитацию.

Что касается состояния бодрствования, вам нужно проследить за тем, как вы себя ведете в любой ситуации, если вы постоянно встревожены, это тоже звоночек. Что нужно делать? Если вы постоянно чувствуете какую-то тревогу внутри, вам нужно раскрыться и начать с кем-то разговаривать. Может быть это ваша вторая половинка, может быть подруга, друг, неважно. Вам нужно высказывать то, что вы чувствуете, ту тревогу, которая закрадывается.

Четвертый признак нервного срыва

Еще одним признаком является то, что вы стали слишком ранимы. Если вы раньше такого в своем характере не замечали, а теперь обижаетесь по мелочам, реагируете на всё гораздо острее, чем раньше, возможно, у вас нервный срыв.

Пятый признак нервного срыва

Вы находитесь в ступоре. Речь идёт о том, что человек замыкается в себе, переживает какие-то потрясения глубокую внутри, становится бесчувственным. Ступор - защитный механизмы человека, первым шагом к нормальному существованию в этом случае будет осознание проблемы. Когда человек замыкается в себе, он не анализирует проблему, но не блокирует, поэтому и оказывается в ступоре. Конечно, в этом случае лучше всего поможет разобраться специалист.

Шестой признак нервного срыва

Ещё один важный признак заключается в том, что вам хочется постоянно плакать без всякой причины. Не то, что слёзы сами наворачиваются на глаза, здесь говорится о том, что любая маленькая радость или маленькая горесть приводит к слезам.

Например, что-то не получилось на работе, вы не удовлетворили сами себя в определённом деле, может быть даже в вашем хобби, неважно, опоздали куда-то, запачкались. Если вам хочется плакать очень часто, стоит задуматься о состоянии нервной системы.

Если какой-то из вышеперечисленных признаков вам знаком,

если вы сейчас переживаете такое состояние, то стоит попробовать поделиться своими переживаниями с близкими,

если это не помогло,

обязательно обратитесь к специалисту.

Не думайте, что это пройдет само собой, если довести организм до депрессии, последствия будут ужасны. Вы можете месяцами не выходить из замкнутого пространства, не есть, не общаться с людьми, это очень опасно. Относитесь серьезно не только к физическому здоровью, но и к психическому, которое даст о себе знать рано или поздно.