Ночные кошмары у ребенка

У детей очень развита фантазия. Порой она порождает удивительные картины, которыми дети иногда делятся с родителями. Но не только игра фантазий наяву может принимать причудливые формы. Иногда ночные сновидения превращаются в ужасные кошмары, о которых дети рассказывают неохотно, а родители, видя это не особо интересуются. Мамы часто спускают ситуацию на тормозах считая, что со временем кошмары исчезнут. Но детские ночные страхи могут прогрессировать и перейти в реальный невроз.

Сразу надо понять, что нежелание обсудить с ребенком его ночной кошмар, может заставить ребенка думать, что вы сами очень боитесь и на вас полагаться нельзя. Маленькие дети воспринимают сны, как часть реальности. Они не могут четко понять, что это был просто сон. Ему кажется, что тот ужас, который он испытал, никуда не делся и когда он уснет - ужас вернётся.

И если не принять меры, этот страх может пойти с человеком по жизни. И преследовать уже взрослого.

Чтобы избежать этого, нужно помочь малышу вытащить этот страх наружу и показать, что это совершенно безопасно. Для этого как можно больше обсуждайте эти страхи. Пробуйте рисовать их на бумаге. Или проигрывайте сценки с ними, в маленьком домашнем кукольном театре.

Важно перевести тему обсуждения страха в веселую игровую колею. Расскажите историю, где маленький мальчик или девочка легко побеждают ночного монстра. Старайтесь высмеивать его. Когда ребенок будет описывать монстра, сравниваете его с каким ни будь смешным героем, так ребенок станет ассоциироваться свой страх с чем-то смешным и безопасным. Чем чаще и чем смешнее вы будете проигрывать сцены финалов страшных снов, тем раньше подсознание ребенка перестанет создавать ночных монстров.

Надо понять, что чем больше времени ребенок будет проводить в обсуждении, рисовании или лепке своих ночных страхов, тем быстрее он начнет их контролировать. Если он постоянно рисует или лепит то, что его пугает, то он начинает понимать, что контролирует его. В силах ребенка сломать рога быку, который бодает его каждую ночь или просто зарисовать пугающую красную королеву. Перенеся страх в реальность, где малыш может контролировать ситуацию, через время позволит ему контролировать ночные страхи, которые со временем просто уйдут.

Фото: badmama.com.ua

Еще по теме:

Если ребенку снятся кошмары...



Ночные кошмары -индикатор физического и психического здоровья человека



Ребенку не всегда уютно в объятиях Морфея

Если малышу плохо спится | Ночные страхи ребенка

Твари из детских кошмаров существуют?