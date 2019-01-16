О чем надо помнить родителям от 0 до 2 лет

Человеческий возраст от ноля и до двух лет - это очень важный период, когда закладывается основа в воспитании малыша. Перед родителями стоит важнейшая задача: познакомить ребенка с окружающим миром. Сделать этот мир безопасным и заслуживающим доверия. Подготовить малыша к будущей, не такой простой жизни.

Начиная с первого дня и до года, ребенок уже многое понимает и чувствует. Многие родители считают, что стандартного набора действий в виде кормления, питания, сна и купания, вполне достаточно для полноценного развития. Это не верно. Уже с первых месяцев ребенок может определять эмоции родителей. К четырем месяцам, он прекрасно определяет цвета и формы. Именно в это время мир для ребенка должен быть разнообразен. Он должен видеть много нового, его общение не должно ограничиваться простым лежанием в кроватке или приемом пищи. Различные игры, массажи и простое общение, должны расширять горизонт его восприятия. Он должен познакомиться с музыкой и сказками. Именно в этот период у малыша начинает формироваться характер, а с ним в жизнь малыша приходят страхи. День ребенка должен быть насыщен событиями. Постоянная смена игрушек, должна чередоваться с активным общением с обоими родителями. Все, что вы вложите в ребенка в возрасте до года, взойдет щедрым урожаем к 3-4 годам.

Помните

Не нужно торопить малыша с физическим развитием. Переворачиваться, сидеть и вставать он должен научится сам.

Для будущего развития речи, слуха и памяти, нужно постоянно говорить с ребенком и при ребенке.

Общее развитие, здоровье и сон, целиком зависят от прогулок. Правило одно, чем больше ребенок гуляет, тем здоровее он будет в будущем.

Развивать ребенка играми и массажем можно с первых месяцев жизни.

В период с года до двух, мир ребенка становится значительно шире. Он активно учится управлять своим телом. В этот период начинаются первые конфликты с самим собой. Ребенок понимает, что хочет большего, но это пока не позволяют физические возможности. Родители сталкиваются с капризами и первым отрицанием. Важно дать понять ребенку, что вы источник любви и нежности. Вы не должны сердится на малыша за его желание узнать и сделать больше. Упрямство создаёт личность малыша, а это задел и основа будущего взрослого человека. Важно именно в этот период, как можно больше занимать ребенка активными играми. Мячи, препятствия и путешествия по дому, лучшее и самое важное, что могут дать любящие родители.

Начинайте учить одеваться и кушать самостоятельно. Это будет не легко, но чем раньше начнете, тем быстрее он научится.

Сокращение дневной сон, как правило это один или два раза в день.

Дайте возможность малышу набить собственные шишки. Пока он маленький, опасности нет. Именно падения учат малыша координации и воспитывают характер.

Пассивный и домашний образ жизни сильно нервирует ребенка. Прогулки должны быть длительными и регулярными.

По возможности проговаривайте при ребенке все, что видите. Это поможет в формировании речи.

Ранний возраст - это благодатное поле, куда мудрые родители сеют семена, которые и станут крепким лесом, когда ребенок вступит в мир полный проблем и испытаний.

Фото: lechimdetok.ru

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