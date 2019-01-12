Ошибки в общении с ребенком

Наши дети, на две трети - состоят из того, что мы им сообщили. Ребенок осознает и познает мир вокруг себя не только своими глазами, но и ушами, в которые именно мы вкладываем информацию. И чем полезнее и интереснее она будет, тем ярче воображение ребенка нарисует это в своем мозгу, и тем лучше запомнится полученная информация. Ценность общения с ребенком трудно переоценить. Родители должны очень гордится, что своими руками, подобно богам создают личность нового человека.

Нет строгого правила, которое бы прописывало точные инструкции, как именно обучать ребенка. К каждому малышу нужен свой, индивидуальный подход. Все зависит от характера и темперамента ребенка. Но есть некоторые психологические обороты, которые лучше не использовать в процессе обучения ребенка.

Сравнение.

Ужасную ошибку совершают родители, когда начинают делать за ребенка, то что должен был сделать он сам. Часто можно услышать, как родители выговаривают детям, что они долго возятся или делают, что-то неправильно. Постоянно показывая свое превосходство над ребенком, вы напрочь убиваете его самооценку. И даже если он очень старается, постоянные упрёки в том, что он делает не так, очень угнетает психику. Ребенок начинает впадать в собственные комплексы.

Все, что вам нужно - это постоянно хвалить малыша за старания. Терпеливо ждать, когда он доделает свое дело и не упрекать его, если оно вышло не совсем правильно. Это не значит, что нужно постоянно восхищаться им даже когда он делает что-то без старания. Но если вы видите, как он старался, то похвала обязательна.

Обвинение.

Все детки разные, есть такие сорванцы, которые совершенно не обращают внимание на обвинения в проступках. Но существуют дети, которые очень близко к сердцу принимают критику. И если вы будете постоянно говорить малышу, что именно он виновен во всех грехах, то можете поселить в нем мысль о своей ненужности. Ему может показаться, что он источник негатива в доме и это приведет к серьезному стрессу. Попробуйте провести эксперимент. В следующий раз, когда ребенок нашкодит, не кричите на него, а наклонитесь к нему и начните ругать его шепотом. Это обескуражит малыша, он не сразу поймет в чем дело, но урок усвоит. Старайтесь не ругать, а монотонно внушать. Ведь многие из нас помнят, как боялись не столько отцовского ремня, сколько серьезного разговора с мамой.

Шантаж.

Такой родительский порок, как шантаж - является самой распространенной ошибкой. Постоянно пугая ребенка, что вы не дадите ему конфеты если он что-то не сделает, обесценивает ваше слово. А если вы шантажирует его своей любовью, то ждите что скоро получите такой же ответ. Вы сознательно заставляете ребенка врать и юлить, чтобы получить желаемое. Ребенок не чувствует своей вины, а старается придумать способ как добиться своего. Со временем, он начнет манипулировать вами, делая так, что вам придется не объяснять, что он сделал не так, а предлагать плату за выполнение. И наверно вам не хотелось бы, чтобы ребенок взял этот навык во взрослую жизнь.

Фото: salehard.bezformata.ru

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