Как научиться жить полной жизнью

Наверняка в вашем окружении есть люди, оптимизму которых можно только позавидовать? Кажется, что они вдыхают эту жизнь полной грудью, а мелкие неурядицы и проблемы обходят их стороной. Как научиться мыслить глобально, не обращая внимания на неудачи? Как научиться разделять черту между вещами, действительно стоящих наших переживаний? Как достичь смысла и истинных удовольствий? Читайте прямо сейчас!

Значение.

Что же означает фраза «нужно жить полной жизнью»? Она означает, что необходимо обрести свободу в своих действиях, определить истинные приоритеты. Общество диктует свои правила и стандарты, по которым следует жить. И мы, порой, похожи на невольников, выполняющих общепринятые команды. Именно такие правила отравляют наш вкус к жизни.

Составьте список своих «мне нужно». То, что вам действительно необходимо на данный момент, то, чем вы действительно хотите заниматься. Не слушая фразы: «тебе срочно надо выходить замуж», «рожать детей», «держаться за эту работу». Прислушайтесь к себе. Вам дан единственный шанс жить, не упустите его.

Знания.

Поставьте себе целью - каждый месяц узнавать что-то новое. Составьте план, чем давно хотите заняться, но откладываете в дальний ящик. Например, в сентябре - научиться играть в шахматы, в октябре - записаться на курсы английского, в ноябре - изучить культуру Японии. Занятия совершенно не должны быть связаны между собой. Выберите то, что вам интересно. Всесторонне развитый человек всегда будет интересен обществу. А высокий уровень интеллекта и умение поддержать любую тему разговора, отлично повышает самооценку.

Боритесь со страхами.

Без борьбы со своими комплексами и страхами, развития не будет. Первый шаг на пути к решению этой задачи - это осмысление собственных страхов. Например, вы жутко боитесь выступать перед публикой. Неважно, пригодится ли вам это качество напрямую в вашем роде деятельности, но, тем не менее, начните эту борьбу сейчас! Прочитайте соответствующие книги, примените полученные знания на практике. Вы станете сильнее, поборов свой страх. У вас есть страх перед предложением переехать в другой город? Опять же, навязанные стандарты играют свою роль перед ответственным шагом. Отпустите их, ищите перспективы в данной идее и пути реализации своих планов. Все получится!

Радоваться процессу.

Научитесь радоваться процессу, а не только результатам! Многие живут от пятницы до пятницы, до каких-то намеченных событий, лихо пропуская, так называемые «серые будни». Но это тоже ваше бесценное время! Научитесь находить смысл в каждом дне. Каждое утро воспринимайте, как еще один шанс сделать что-то потрясающее.

Например, вы решили похудеть. Каждая тренировка для вас - это изнурительный процесс. Попробуйте изменить свое отношение к спорту. Наделите его смыслом, сделайте необходимой частью. И получайте удовольствие от самого процесса, а не только от потерянных килограмм.

Жить здесь и сейчас.

Жить сегодняшним днем - одно из правил счастливых людей. Перестаньте теребить себя прошлым и мечтать о будущем. Конечно, строить планы необходимо, а также идти к своим целям. Но не замечать при этом жизнь, которая проходит сейчас, глупо. Находите время для своих близких, для своего любимого занятия, для прогулок. Радуйтесь простым вещам и цените то, что есть у вас в данный момент!

Фото: innov.ru

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