Как привить малышу понятие "толерантность"

В воспитании важно не упустить нужный момент и не оставить ребенка на произвол окружающего мира. Когда он начинает узнавать от учителя или друзей основы, которые должны быть заложены родителями, создается впечатление, что мама и папа заботятся о собственном эго и не хотят трогать психику ребенка сложными словами раньше времени. Но в данной ситуации срабатывает правильно: чем раньше, тем лучше. Толерантность и принятие необычного, странного или абсурдного - умение владеть эмоциями, понимать людей и не унижать друга только потому, что он часто плачет. Повышенная чувствительность, разный темперамент, вкусы, мышление - это не делает людей плохими, не подразумевает под собой возникновение разногласий. Если донести истину до малыша, он станет иначе относиться к людям, разговоры о толерантности могут помочь и в будущем становлении личности.

Мы живем во время возникновения определенных сложностей, связанных с принятием данного понятия. Особенно резко негативный ключ и незнание основ, заложенных в этом слове, проявляется у взрослых. В детстве их родители не сочли нужным сказать об особенностях или индивидуальности , вкусах и предпочтениях. Отличная от остальных прическа начинает вызывать массу ассоциаций и желание сказать человеку о ненормальности такого выбора. Проколотое ухо или лишний вес - взрослые набрасываются на детей и учат их плохому - не принимать выбор другого, ставить на нем клеймо.

Понятие "норма" имеет тенденцию к стиранию границ: люди перестали понимать, что именно можно считать нормальным, и почему остальные решили возвести данное понятие или действие в норму, а другое опустить или сделать выше. Старые устои начинают надоедать, приходит время перейти в новым, но они кажутся радикальными и вызывающими. Люди выбираются оставаться посередине, ежедневно меняя взгляд.

Школы же не помогают ребенку до конца понять, в чем суть понятия "толерантность". И дело не в плохом объяснении учителя на уроке по обществознанию: система, на которой строятся занятия, расписание, внеклассное время, говорит сама за себя. Дети по мере взросления начинают прослеживать данный фактор и поступать в повседневной жизни абсолютно так же.

Хорошим способом для привития толерантности является игра, в которой нужно проводить сравнения с остальными детьми, принимающими участие. В зависимости от возраста список может меняться: начинать стоит с одежды, волос, цвета кожи или глаз, имен и фамилий. Позже дети начинают чувствовать, что окружающие могут быть злыми, добрыми, люди могут грустить и радоваться, искать свой путь, стремиться к цели или стоять на месте без отсутствия поддержки. Важно показать, что любой из перечисленных факторов не дает повода для оскорблений или унижений.

Попытайтесь дать малышу понять, что существует множество вариантов выбора или решения задач: не обязательно заострять взгляд на одном. Задавайте вопросы и при ответе спрашивайте: "Какие мнения еще могут быть?". Ребенок начнет понимать, что если он ответит иначе - не случится ничего плохого.

Нужно помнить, что психика малышей - хрупкая и формирующаяся вещь, обращение с которой должно быть особенно чутким и находиться под контролем.

Фото: obozrevatel.com

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