Как стать душой компании

В детстве, когда я ещё не знал значения фразы "душа компании", мне очень хорошо удавалось собрать вокруг себя детей. Мы играли во что хотел я и лезли куда хотел я.

Иногда это приносило неудобство моим родителям. Друзей было невозможно выгнать из дома.

Затем была школа и подростковый возраст. Мать смирилась, что хоть я и был любимцем друзей и преподавателей, вина за все проступки, сделанные нашей компанией, лежит на мне. Тогда-то я и узнал значение слова "душа компании".

Так называла меня наша завуч. А мама называла меня - "местным царьком".

Прошло много времени, я вырос, но не потерял дар сходится с людьми. Я по натуре своей очень наблюдательный. И меня всегда поражали люди, которые в чужой компании ведут себя неестественно. Мне даже жалко немного, когда вижу кого-то забившегося в угол, или наоборот позорящегося тупыми историями и нелепой бравадой.

Я не психолог, но поделюсь своими способами, которые помогают стать своим, практических в любом коллективе.

Первое что я делаю, оказавшись в незнакомом коллективе - внимательно слушаю и наблюдаю за людьми.

Сначала надо понять, какие темы и интересы есть у этих людей. Присмотритесь, кто более авторитетен, и что интересует этого человека. Не вступайте в разговор сразу, просто наблюдайте. Когда вы поймете, что именно интересно остальным, начинайте с вопросов. Как только вы зададите вопрос по обсуждаемой теме. Вы окажетесь в центре внимания. Все наперебой кинуться доказывать вам свою правоту. Так вы окажетесь в центре беседы. Сначала вам придется удивляться. Даже если вам это не интересно. Особенно старайтесь удивляться мнению самого авторитетного собеседника. Так вы обзаведетесь покровителем.

Ну а дальше все просто, смело вступайте в беседу, и продвигайте свои идеи. Но помните, ваши истории и рассказы должны быть в уровень окружающей публики.

Метод описанный выше, одинаково хорош для гоп-компании при обсуждении марки пива в подъезде, так и для обсуждения квантовых переменных в кулуарах симпозиума по физике.

Главное помнить, что баланс между вашим рассказами и рассказами окружающих, должен быть один к трем.

Чем лучше вы слушаете собеседника, тем интересней становитесь для него.

Не знаю, но меня этот способ не подводил никогда.

Фото: psylive.com.ua

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