Готовы ли вы жить вместе?

Любовь — прекрасное чувство, которое толкает на красивые поступки и безбашенные предложения. Конфетно-букетный период кончается и многие пары начинают понимать, что между ними начинается что-то по-настоящему серьезное. Тогда вам в голову приходит мысль: "А не плохо бы было жить вместе". Если ваш партнер тоже хочет этого, чтобы жить с вами, проводить свое время, придумывать общий досуг, то, кажется, что может пойти не так?

Но множество союзов разбиваются именно о быт, из-за домашних неурядиц и мелких ссор. Прежде чем принять настолько важное решение и начать жить вместе вы вместе должны решить, готовы ли к этому.

Первая проблема, которая может возникнуть, когда вы начнете жить вместе — это нехватка личного пространства. Вы должны понимать, что будете проводить с партнеров почти все свое свободное время. Вы оба должны будете принять привычки друг друга, привыкнуть к ним, приспособиться к тому, как каждый привык вести быт. Это может быть сложно поначалу, и, чтобы не разрушить отношения из-за чепухи, нужно понимать, что вы действительно любите этого человека и готовы потерпеть и притереться ко многим его недостаткам.

Уважайте друг друга. Совместная жизнь с парнем — это не ежедневный завтрак в постель и букеты по вечерам, когда он приходит с работы. Не нужно ждать домашней феерии, поймите, что это просто жизнь, да, при немного новых обстоятельствах, но обычная жизнь, никаких сцен из фильмов. Как и мужчина не должен думать, что пока он работает, девушка будет убирать, готовить и ждать его под дверью. Уважайте друг друга как личностей.

Оцените ваши возможности. Вы должны понимать, что вам хватит денег, чтобы снимать квартиру, и сил, чтобы сделать ее такой, как вы мечтаете. Денежный вопрос один из самых неприятных в семейной жизни, особенно если один из партнеров не работает. У него может возникнуть чувство долго или стыда перед тем, кто приноси деньги. Это может плохо обернуться, поэтому обсудите это вместе.

Дайте друг другу немного свободы. Ваш партнер не должен все свое время проводить с вами. У вас могут быть разные увлечения, способы отдыха, компании друзей. Возможно, сейчас вам так не кажется, но нужно иногда отдыхать друг от друга.

Живя с человеком, вы узнаете обо всех его недостатках, некоторые, конечно, будут вас раздражать. Совместное проживание — настоящая проверка чувств на прочность. Если вы уверены, что справитесь, то остается только порадоваться за ваши прочные отношения. Вы можете столкнуться с некоторыми кризисами, но, преодолев их, вы сделаете ваши взаимоотношения с партнером намного прочнее.

Фото: ptzgovorit. ru

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