Идеология чайлдфри или кто все эти люди?

Многие наверно сталкивались в быту, с тем, как какая-то странная женщина, вычитывает нерадивую мамашу, не усмотревшую за своим ребенком. Возможно вы сами становились объектом нападения такой странной женщины, которая по всем признакам ненавидит детей. Иногда доходит до абсурда, когда такая детоненавистница врывается на детскую площадку и разгоняет играющих там детей.

Особенно их раздражает отношение окружающих к мамам с маленькими детьми. До настоящего безумия их может довести, если кто-то пропустит мать с ребенком вне очереди.

Может показаться, что у человека в жизни проблемы или по каким-то причинам она просто не может иметь детей. Но не все так просто. Есть категория женщин, которые сознательно отказываются от деторождения.

Общественное движение чайлдфри появилось в США и очень быстро захватило всю Западную Европу. Не обошло оно стороной и крупные российские города. Но к счастью абсолютное большинство людей в России, относятся к этому явлению негативно.

Первыми участниками движения, были феминистки из США. По их логике мужчины, не обремененные родами и воспитанием детей, могут заниматься личностным ростом и карьерой. Так почему и женщина, не может отказавшись от хлопот материнства, посвятить свою жизнь себе любимой? Удивительно, но в обществе США, они получили огромную поддержку.

На западе движение ЧФ стало настолько массовым, что ее члены создают политические движения и партии. Они требуют урезать социальные льготы матерям и законодательно утвердить доктрину бездетности как блага. Более того, они настаивают на снижении налогов с бездетных, мотивируя это лучшей производительностью труда.

Каковы же причины, толкающие человека на такое решение?

* Тяжелое детство в бедной или многодетной семье может толкнуть человека на то, что он просто хочет спокойно пожить в одиночестве, во всяком случае без детского крика.

* Некоторые просто не выносят детских криков и возни. Им страшно представить, что это маленькое существо, постоянно будет приносить беспокойство.

* Многие не желают попадать в зависимость от детей. Ведь с ребенком невозможно развестись. А это многих пугает.

* Кого-то пугает возможное рождение больного ребенка и связанные с этим трудности. Ведь такое событие, может перечеркнуть всю жизнь и карьеру.

* Многие попросту боятся потерять после рождения, здоровье и привлекательность. Это для некоторых жизненная проблема.

* Любопытно, но среди сторонников движения, много родителей, которые родив малыша, крупно об этом пожалели.

Так что делать молодой маме, если придется столкнутся с сильным негативом к себе со стороны странной женщины?

Не стоит вступать в полемику, не опускайтесь на ее уровень. Ведь это может быть просто психически нездоровый человек. А если в вашем окружении появится кто - то, кто будет продвигать идеи движения ЧФ, то отнеситесь к такому человеку с пониманием и жалостью, ибо не ведает что творит.

Фото: wetell.online

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