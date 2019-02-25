Как запомнить информацию – лучший способ

Ученые из Германии заявили, что сумели раскрыть секрет максимально эффективного способа запоминания информации.

По их словам, несмотря на то, что их данные пока являются сугубо гипотетическими и предстоит еще немало исследований, тем не менее, они сумели на практике доказать о взаимосвязи тактильных ощущений и процесса запоминания.

Как рассказали авторы исследования, к такому выводу они пришли экспериментальным путем, участвовать в котором пригласили всех желающих.

Участникам было предложено запоминать информацию исключительно визуальным способом, полностью отказавшись от специального запоминания процессов.

С этой же целью и была создана своеобразная цепочка событий, в которой тем, кто участвовал в эксперименте и нужно было найти заранее определенный объект, который находился в целом наборе "случайных" объектов.

Ученых заинтересовала особенность поиска многих людей, которые старались запомнить предложенные предметы посредством рук.

В итоге исследователи и вовсе сделали предложение участникам эксперимента, чтобы те для запоминания просто трогали искомый предмет.

Полученные результаты и натолкнули экспертов на мысль, что для составления полной картины необходимо подключать тактильную память.

Также ранее ученые заявили, что сумели узнать о количество лиц, которые способен запомнить человек.

Для этого они провели эксперимент, в котором приняли участие 25 человек. Всем им было предложено идентифицировать максимальное количество лиц знаменитых людей, а также описать лица своих близких, друзей и родных.

Кроме того, аналогичное задание касалось и первых встречных людей, чьи лица тоже нужно было описать.

По окончании испытания выяснилось, что участники сумели без особых трудностей рассказать о лицах большого количества людей.

Как затем отметили эксперты, каждый участник сумел распознать и запомнить порядка 5 тысяч человек, несмотря на то, что в значениях между ними был довольно большой процент.

При этом часть подопытных помнила около тысячи лиц различных людей, а другие смогли распознать до 10 000 человек.

По мнению автора исследования Роба Дженкинса, такие различия в умении запомнить и идентифицировать лица, могут быть связаны как с особенностями работы головного мозга людей, так и от того, в сельской или городской местности росли участники эксперимента.

Фото: mk. ru

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