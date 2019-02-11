Как ответить маленькой почемучке

Примерно в 3-5 лет, ребенок представляет из себя сухой колодец, который жизненно необходимо пополнять знаниями. Его интересует абсолютно все. Иногда дети задают такие вопросы, которые ставят в тупик даже самых образованных родителей. Дети, как губки начинают впитывать и анализировать окружающий мир и единственным источником объяснения непонятных слов и событий являются мама и папа.

Это важнейший этап становления личности маленького человека. И именно в этот период решается вопрос о том кто вы для ребенка. Вы можете стать всезнающим авторитетом или человеком, который ничего не знает, и поэтому и за советом к вам идти не стоит.

Ни в коем случае не отказывайте в ответах ребенку, даже если вопросы кажутся глупыми и нелогичными. Пока ребенок не научился читать вы его помощник и учитель. Со временем опытные родители научат своего ребенка искать информацию и ответы в книгах и интернете, но пока он не читает вам придется потрудиться.

Важно не просто отвечать на детские вопросы, но и правильно это делать. Если это будут пустые, не содержащие правильной информации ответы, ребенок быстро потеряет интерес и перестанет к вам обращаться.

Давайте попробуем разобраться, какие ответы по мнению психологов являются правильными, а какие давать не стоит.

Например, ответ "не знаю", "спроси у мамы", "ты еще маленький и не поймёшь" приведут к тому, что ребенок перестанет задавать вам вопросы, а начнет искать ответы на стороне. И поверьте, не всегда ответы будут правильными. Или вместо того чтобы задавать вам исследовательские вопросы начнет задавать вопросы для привлечения внимания. Это такие вопросы на которые ребенок изначально знает ответ. Например, "что ты делаешь?", который он может задавать снова и снова.

Не нужно отвечать вопросом на вопрос, если не собираетесь тратить время на дальнейшее обсуждение. Например, ответив "а сам как думаешь?" приготовьтесь выслушать ребенка и поправить если он будет не прав. Но нужно быть готовым, что в процессе обсуждения последуют другие вопросы. Поэтому нужно запастись терпением.

Некоторые родители дают детям глупые не информативные ответы. Возможно, для ребенка трех лет - этого достаточно, но если ребенок постарше не стоит отвечать на вопрос "почему идет снег", что это дедушка мороз сыпет крупой из облака. Это не значит, что вы должны рассказывать о конденсате и выдавать строгие физические законы, но максимально понятно донесите ребенку информацию. Простыми словами расскажите о формировании облаков и о том, как замерзшая водичка падает с облачка.

Не ленитесь и наглядно старайтесь объяснять события и явления. Проводите эксперименты, показывайте простые опыты. Сейчас в сети можно найти массу способов показать ребенку как работают те или иные физические процессы, используя то, что есть в каждом доме.

И главное! Будьте терпимыми, не ругайте ребенка даже если его вопросы вам кажутся совершенно нелепыми. Все что вы вложите в ребенка со временем даст свои плоды. И важно, чтобы они были полезными.

Фото: vmeste-club.ru

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